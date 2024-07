Amichevole annullata, arriva l’annuncio ufficiale: coinvolti anche i tifosi del Napoli

In queste ore ha fatto molto rumore la decisione di una Procura di annullare una gara amichevole programmata nei prossimi giorni.

Il Napoli ha terminato nella giornata di ieri il proprio ritiro di Dimaro. Per Antonio Conte i giorni trascorsi in Trentino sono stati molto utili per capire se alcuni giocatori sono da confermare o meno.

A Dimaro, di fatto, l’ex Ct della Nazionale italiana non ha avuto a propria disposizione tutti i nazionali che hanno disputato l’Europeo o nel caso di Mathias Oliveira la Copa America. Trascorsi questi tre giorni di riposo, quindi, il gruppo azzurro partirà alla volta di Castel di Sangro per dare il via alla reale preparazione per la prossima stagione. In Abruzzo, dunque, ci sarà sicuramente una grandissima folla di tifosi azzurri. Nel frattempo, però, è arrivato un annuncio che riguarda proprio i sostenitori partenopei.

La Procura di Ancona ha annullato l’amichevole tra la Roma ed il Tolosa a causa del gemellaggio tra la tifoseria biancorossa e quella partenopea

Come riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Procura di Ancona ha annullato l’amichevole tra la Roma di Daniele De Rossi ed il Tolosa. La gara era programmata per sabato prossimo nel capoluogo marchigiano, ma è stata cancellata per motivi di ordine pubblico.

La Procura di Ancona, di fatto, ha preso questa decisione di annullare l’amichevole a causa del gemellaggio in corso tra la tifoseria del Napoli e quella del team biancorosso e che, quindi, avrebbe potuto scatenare degli scontri con i sostenitori della Roma di Daniele De Rossi.

Altro motivo che ha portato la Procura di Ancona di cancellare l’amichevole tra la squadra giallorossa ed il Tolosa è quello che il Napoli in quei giorni non sarà molto distante, visto che sarà in ritiro a Castel di Sangro.

Questa decisione della Procura di Ancona, presa anche con il parere delle Procure di Roma e Napoli, è sicuramente l’ennesima sconfitta del calcio italiano. Quest’ultimo, di fatto, non riesce ad eliminare definitivamente la possibilità di scontri tra tifoserie rivali.

Il calcio, come affermato dallo stesso Marcelo Bielsa durante l’ultima Copa America, deve restare popolare, perché è per tante persone l’unico sfogo accessibile di felicità. Ma, soprattutto in questi ultimi anni, lo sport più amato al mondo sta diventando sempre più difficile economicamente da vedere e, quindi, da poter ammirare.