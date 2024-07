Dimaro, ultimo giorno di ritiro per il Napoli: novità su Osimhen, Simeone e Cajuste

Ultimo giorno di ritiro per il Napoli in Val Di Sole: a Dimaro va in scena l’ultima giornata di allenamento. Nel tardo pomeriggio la partenza per il ritorno alla base.

Il ritiro di Dimaro, il primo dei due previsti per questa fase di preparazione estiva per il Napoli, è ormai alle battute finali. In seguito alla seconda amichevole contro il Mantova (vinta per 3-0, grazie alle reti di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira), gli uomini di Antonio Conte tornano in campo per la doppia seduta odierna di allenamento, prima di mettersi in viaggio per fare ritorno a Dimaro. Qualche giorno di break e poi sarà subito la volta di Castel Di Sangro, dove sono attesi anche i Nazionali reduci da Euro 2024 (si dovrebbe attendere ancora un po’ in più, invece, per Olivera).

Nell’ultimo giorno in Val Di Sole, il Napoli si ritrova al campo di Carciato per la sessione mattutina. Presente in campo Victor Osimhen, nonostante le voci di calciomercato in orbita Paris Saint Germain. Assenti, invece, Cajuste (affaticamento muscolare) e Simeone (risentimento muscolare nel corso del match contro il Mantova).

News calcio Napoli, le ultime da Dimaro nell’ultimo giorno di ritiro

Dopo una prima parte di attivazione, partitella da 8 contro 8 in campo per i calciatori di Antonio Conte. Assenti, oltre Cajuste e Simeone, anche Lindstrom, Iaccarino e Anguissa, i più impiegati in termini di minutaggio nel corso dell’amichevole contro il Mantova.

Coro ed entusiasmo da parte dei tifosi presenti al campo di Carciato, pronti a salutare gli azzurri che in giornata faranno ritorno a Napoli, in attesa di ripartire per Castel Di Sangro.