“Contatto con ADL? È vero, vi spiego tutto”: rivelazione imperdibile di Possanzini – VIDEO

Davide Possanzini, tecnico del Mantova e nome accostato negli scorsi mesi alla panchina del Napoli, svela tutta la verità sulle voci di mercato legate al club partenopeo.

Il Napoli convince anche nella seconda, nonché ultima, amichevole del ritiro di Dimaro: bastano tre reti nel primo tempo al club azzurro contro il Mantova per assicurarsi un’altra vittoria dopo quella ottenuta contro la rappresentativa locale dall’Anaune Val di Non. Una prestazione gradita anche da Antonio Conte, il quale ha chiarito che, nonostante la risposta del gruppo ai grossi carichi di lavoro, c’è ancora da lavorare soprattutto nella fase di gestione della palla.

Prestazione applaudita anche dal tecnico del Mantova, Davide Possanzini, nome che è stato accostato anche alla panchina del Napoli nel corso degli scorsi mesi. Cosa c’è di vero dietro queste voci di corridoio su uno scenario che avrebbe avuto davvero dell’incredibile? A fare chiarezza è stato lo stesso tecnico, che ha ammesso il contatto con Aurelio De Laurentiis, senza tuttavia approfondire la possibilità di poter approdare effettivamente all’ombra del Vesuvio. Insomma, semplicemente una chiamata per complimentarsi per il buon lavoro svolto dal tecnico, che è fresco di vittoria di campionato in Serie C e conseguente approdo in Serie B.

Napoli – Mantova, Possanzini parla dopo il match: il retroscena su ADL

Il contatto tra Davide Possanzini, tecnico del Mantova, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis c’è stato effettivamente, così come ammesso in serata dall’allenatore. Ma quest’ultimo ha tenuto a chiarire la natura della telefonata, che non avrebbe riguardato la possibilità concreta di affidare la panchina azzurra al tecnico.

“Non ho problemi ad ammetterlo: ho sentito De Laurentiis. Mi aveva fatto i complimenti per come stava andando la stagione, lo avevo già sentito durante l’anno ma non abbiamo mai parlato di Napoli. È logico che mi rende orgoglioso aver ricevuto un attestato di stima da un presidente così. Venire qui e giocare contro il Napoli è stata una bella esperienza. Dobbiamo farne tesoro”.

Di seguito, il video delle parole di Possanzini rilasciate poco dopo il fischio finale di Napoli – Mantova: