Ultim’ora Napoli, aggiornamenti sul fututo di Osimhen: la decisione di Conte

In attesa dell’amichevole contro il Mantova di Possanzini, in casa Napoli bisogna registrare una decisione di Antonio Conte sul futuro di Victor Osimhen.

Dopo aver battuto l’Anaune val di Non per 4-0, il Napoli di Antonio Conte disputerà quest’oggi l’ultima amichevole di questa sua prima parte di precampionato. I partenopei, infatti, scenderanno sul campo di Carciato alle ore 18.00 per giocare contro il Mantova di Davide Possanzini, appena promosso nel campionato di Serie B.

Con l’amichevole contro la squadra lombarda, di fatto, il ritiro del Napoli a Dimaro si concluderà, visto che partirà nella giornata di domani. Tuttavia, l’argomento caldo di queste ultime ore in casa partenopea non è l’amichevole contro il Mantova ma il futuro di Victor Osimhen. Anche se proprio dalla gara di quest’oggi potrebbe arrivare un importante indizio sul destino del centravanti nigeriano.

Calciomercato Napoli, Osimhen potrebbe saltare la sfida con il Mantova per ‘colpa’ del calciomercato: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’, infatti, Victor Osimhen potrebbe non disputare l’amichevole contro il Mantova proprio a causa del calciomercato. La trattativa con il PSG, di fatto, sta entrando sempre più nel vivo e non si vorrebbe correre il rischio di andare incontro ad un infortunio che, poi, farebbe saltare l’operazione con il PSG.

Nei prossimi giorni, esattamente prima del ritiro di Castel di Sangro, si dovrebbe chiudere la trattativa tra il club parigino e Victor Osimhen. Le due parti hanno trovato già un’intesa definitiva, mentre c’è da convincere Aurelio De Laurentiis ad abbassare la richiesta di 130 milioni di euro, ovvero il valore della clausola.