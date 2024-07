Napoli, colpo di scena Kvaratskhelia: l’azzurro cambia numero di maglia

In attesa del suo arrivo a Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di cambiare il proprio numero di maglia.

Il Napoli giocherà quest’oggi l’amichevole contro il Mantova di Davide Possanzini. Una volta archiviata la sfida contro la squadra lombarda (appena neopromossa in Serie B), di fatto, calerà il sipario sul ritiro di Dimaro. Gli azzurri, infatti, domani partiranno alla volta del capoluogo partenopeo per poi recarsi giovedì prossimo a Castel di Sangro.

In Abruzzo, di fatto, inizierà la vera e propria preparazione per la prossima stagione, visto che ci saranno anche i vari calciatori che hanno disputato Europeo e Copa America. Tra questi, ovviamente, c’è anche Khvica Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo le tante indiscrezioni di calciomercato delle scorse settimane, resterà ancora in azzurro, anche se con un profondo cambiamento.

Napoli, Kvaratskhelia abbandona la numero 77 per vestire la 7 del suo idolo Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di cambiare maglia. L’ex Dinamo Batumi, dunque, non vestirà l’ormai famosa 77, ma la numero 7 lasciata libera dalla cessione dello scorso gennaio di Elmas.

Questa scelta di Kvaratskhelia di vestire l’anno prossimo la numero 7 è sicuramente figlia della volontà di rendere omaggio al suo idolo, ovvero Cristiano Ronaldo. Il georgiano, di fatto, ha sempre ribadito di aver ammirato da piccolo l’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Anche all’ultimo Europeo, dove si sono sfidati con le loro rispettive nazionali nella fase a gironi, Kvaratskhelia ha più volte sottolineato la sua profonda ammirazione per Cristiano Ronaldo.

Al termine della gara tra la Georgia e Portogallo, in cui il giocatore del Napoli ha anche sbloccato il match, Kvaratskhelia ha esaudito ben due suoi sogni: incontrare Cristiano Ronaldo e scambiare la maglia con il portoghese.