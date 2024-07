Ribaltone Kvaratskhelia, arriva la smentita: niente cambio maglia, svelato il motivo

Il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia resta uno dei protagonisti nonostante ancora debba presenziare in ritiro.

Attualmente si gode ancora gli ultimi di giorni di vacanza dopo Euro 2024 ma Kvicha Kvaratskhelia non vede l’ora di tornare in campo. La stella azzurra ha già sentito Antonio Conte, è entusiasta per la nuova guida tecnica e allo stesso tempo il Napoli lavora con il suo entourage per blindarlo con un nuovo ricco contratto.

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile cambio maglia per il talento georgiano, un passaggio al numero 7 del suo idolo Cristiano Ronaldo e una decisione che in parte aveva stupito tutti i tifosi. Ebbene negli ultimi minuti dalla Georgia sono arrivate importanti novità, Kvicha Kvaratskhelia resterà con la maglia numero 77.

Napoli, Kvaratskhelia resta con il 77: svelato il motivo

Come riporta l’account Geo_Team, molto vicino a ciò che accade intorno alla Georgia e alla Nazionale georgiana, Kvaratskhelia non cambierà maglia. Il giocatore resterà con la maglia numero 77 e questo per un motivo ben preciso. Kvicha sa di aver fatto la storia a Napoli con la numero 77 e non vuole cambiare, ha deciso che continuerà a scrivere la storia del club con questa maglia.

E chissà se dietro alla scelta di Kvara non ci sia anche un pizzico di scaramanzia, d’altronde lui gioca a Napoli e conosce l’ambiente e magari avrà pensato anche a questo. Comunque arriva la smentita, Kvara non cambierà maglia.