Inter, Marotta non ha dubbi: sentenza incredibile sul Napoli e su Conte

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, commenta il ritorno di Conte in Serie A e lancia la sentenza sul campionato del Napoli dell’ex nerazzurro.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione, che vede il Napoli ripartire da un tecnico di spessore come Antonio Conte. Mancano, per essere più precisi, poco più di venti giorni all’esordio in Coppa Italia contro il Modena (match valido per i trentaduesimi della competizione, ndr), ma i tifosi già sono curiosi a dir poco per scoprire come sarà il nuovo Napoli sotto la guida dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Il leccese, a sua volta, avrà molta voglia di rivalsa, magari con la speranza di ripartire lì dove era finita la sua ultima esperienza in Serie A, ossia lo Scudetto con l’Inter.

Proprio dal mondo nerazzurro arrivano ulteriori considerazioni in merito al ritorno del tecnico nel campionato italiano. A parlarne è il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport non ha dubbi circa il fatto che il Napoli ritornerà fin da subito competitivo sotto la guida dell’ex tecnico dei nerazzurri. Parole, quelle del numero uno dei campioni d’Italia in carica, che accendono quello che potrebbe essere uno degli incroci più suggestivi che la prossima Serie A potrà offrire, magari anche in ottica Scudetto.

Serie A, Marotta: “Napoli candidato allo Scudetto con Conte”

Il numero uno dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche del Napoli e dell’ex tecnico nerazzurro (ora sulla panchina del club partenopeo) Antonio Conte.

Di seguito, quanto evidenziato dalle sue dichiarazioni rilasciate all’emittente Sky Sport:

“Sono felice per il ritorno di Antonio Conte in Serie A. Più attori protagonisti ha il campionato italiano, meglio è. Lui è un bravo allenatore, metterà tutte le sue capacità a disposizione di una realtà bella come quella di Napoli: sarà da annoverare fra le candidate alla vittoria dello scudetto“.

Gudmundsson – Inter, Marotta spegne le voci: assist per il Napoli?

Inoltre, Beppe Marotta ha avuto modo di parlare di Gudmundsson, calciatore accostato all’Inter ma che è anche nel mirino del direttore dell’area sportiva del club di Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna:

“Per noi lui non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri: non fa al caso nostro”.

Nel caso in cui il Napoli decidesse dunque di fare sul serio per il calciatore del Genoa, potrebbe a questo punto fronteggiare una concorrente in meno, considerando quella che è stata la dichiarazioni a tal riguardo di Marotta.