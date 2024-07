Rinnovo Kvaratskhelia, pugno duro di Conte: fissate due opzioni per il georgiano

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è una della priorità del mercato del Napoli. Antonio Conte porrà il georgiano dinanzi a due opzioni al suo rientro a Castel di Sangro.

Con il termine imminente del ritiro di Dimaro-Folgarida, per il Napoli si avvicina il rientro dei vari nazionali. Difatti dal ritiro di Castel di Sangro che prenderà il via il 25 luglio rientreranno in gruppo gli azzurri che sono stati impegnati con le nazionali.

Tra questi c’è Kvaratskhelia, che a Castel di Sangro discuterà il suo rinnovo con il Napoli. Conte pone il georgiano dinanzi a due opzioni.

Napoli, Conte pone Kvaratskhelia dinanzi a due opzioni per il suo rinnovo: le ultime

Il Napoli è alle prese con diversi temi piuttosto roventi in questo calciomercato estivo. Tra questi c’è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, che sarà discusso proprio nel ritiro di Castel di Sangro. Nel ritiro abruzzese del Napoli, avverrà l’incontro tra la dirigenza azzurra ed il padre e l’agente dell’esterno georgiano. Come riporta Il Mattino, Conte è pronto a mettere Kvara dinanzi a due opzioni: rinnovo con adeguamento a 3,5 milioni annui, oppure permanenza con l’attuale contratto. Insomma, Antonio Conte è pronto ad imporre una linea dura a Kvaratskhelia, per cui non sarà ammessa la cessione in nessun modo. Il tecnico salentino punta molto sulle qualità del fuoriclasse georgiano, e se ha deciso di imporre questa linea un motivo ci sarà.

Al rientro dopo le vacanze estive post Europeo con la Georgia, per Kvaratskhelia sarà tempo di discutere il proprio futuro. I vertici del Napoli sono volati fin in Germania per recapitare a Kvara la proposta per il rinnovo di contratto con adeguamento cospicuo dell’ingaggio. L’esterno georgiano non ha dato ancora nessuna risposta al club partenopeo, che però attende novità al rientro di Kvara a Castel di Sangro.

Il padre e l’agente del georgiano qualche settimana fa spingevano per la cessione in un top club, con chiari riferimenti al PSG. L’idea del Napoli è però quella di trattenere Kvaratskhelia ad ogni costo, con o senza rinnovo contrattuale. La stessa linea è pronta ad adottarla anche Antonio Conte, che riferirà le due opzioni al georgiano non appena approderà in Abruzzo. Inoltre avverrà l’incontro tra le parti in cui si decreterà il futuro di Kvaratskhelia, che a meno di colpi di scena resterà al Napoli. Ovviamente l’obiettivo del Napoli è quella di rinnovare il contratto del georgiano, ma alcune richieste dell’agente e del padre non sono gradite agli azzurri, come l’inserimento della clausola. Non ci resta che attendere il ritiro di Castel di Sangro, dove arriveranno sicuramente degli sviluppi sulla vicenda.