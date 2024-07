Napoli, cambia l’avversario di un’amichevole estiva: il comunicato ufficiale

Al termine del ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli proseguirà la propria preparazione nel ritiro di Castel di Sangro. Il club ha ufficializzato il cambio di un avversario per il ritiro abruzzese.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli sta volgendo al termine. Domani gli azzurri affronteranno il Mantova nel secondo test amichevole, per poi salutare Dimaro il 21 luglio.

Dal 25 luglio prenderà invece il via il ritiro di Castel di Sangro. In questi istanti il Napoli ha ufficializzato il cambio di un avversario per quanto riguarda la prima amichevole del ritiro abruzzese.

Napoli, cambia l’avversario della prima amichevole di Castel di Sangro: il comunicato

Mentre il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli è giunto agli ultimi giorni, arriva una notizia riguardante il ritiro di Castel di Sangro. Difatti è cambiato l’avversario del Napoli per quanto riguarda la prima amichevole del ritiro in Abruzzo.

Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli:

“SSC Napoli comunica che la prima gara amichevole del ritiro di Castel di Sangro di Domenica 28 Luglio alle ore 20:00, non si giocherà contro l’Adana Demirspor a seguito di problemi da parte del Club turco, ma contro il KF Egnatia – club campione in carica del campionato albanese. Tutti coloro che hanno acquistato e continueranno ad acquistare il Napoli Summer Pass su OneFootball avranno automaticamente accesso all’amichevole Napoli-KF Egnatia. Il cambio della partita sulla piattaforma avverrà nei prossimi giorni. I biglietti per tutte e tre le gare di Castel di Sangro saranno in vendita da Lunedi 22 Luglio alle ore 12:00 tramite questo link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog”.

Dunque gli azzurri non affronteranno più i turchi dell’Adana Demirspor, ma i campioni albanesi del KF Egnatia nella prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro.