Lukaku-Napoli, ancora grande distanza tra le parti: nuovo ostacolo per Conte

Il tecnico Antonio Conte rischia di poter arrivare a Lukaku solo con un netto ritardo. Le ultime indicazioni non sono positive.

Mentre la squadra è impegnata negli ultimi giorni di ritiro a Dimaro la società lavora sul mercato e l’obiettivo è accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte, sempre più manager oltre che tecnico della società campana. A questo ci sta pensando Giovanni Manna, molto attivo in questa fase della stagione.

Dopo aver rinforzato la difesa ora la priorità del club partenopeo è l’attacco e tiene banco la querelle legata a Romelu Lukaku. L’attaccante belga è l’obiettivo numero uno del Napoli, ma tutto dipende da Victor Osimhen e se il club troverà la quadra per la sua mega cessione. Intanto però arrivano brutte notizie riguardo all’affare Lukaku, la trattativa è molto più complicata del previsto.

Calciomercato Napoli, grande distanza per Lukaku

La trattativa per Lukaku – a prescindere dall’affare Osimhen – è piuttosto complicata. Come riporta il giornalista di Sky Sport De Florian Plettenberg al momento domanda e offerta tra Napoli e Chelsea sono molto distanti. I Blues – dopo l’investimento fatto anni fa per il giocatore – chiedono ben 40 milioni di euro mentre il Napoli non va oltre i 25 e c’è una grossa distanza tra i due club.

Tutto è legato alla cessione di Osimhen e alla cifra che incasserà il Napoli e solo dopo potrà iniziare realmente l’affare con il Chelsea per Lukaku. Il belga è la prima e unica richiesta di Conte per il post Osimhen e la società farà di tutto per accontentarlo.