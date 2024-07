L’azzurro rifiuta il trasferimento, l’affare rischia di saltare: Napoli spiazzato

In questi giorni il Napoli ha accelerato sul mercato in uscita, con diversi azzurri vicini alla cessione. Una cessione rischia di sfumare, visto che l’azzurro non gradisce la destinazione.

Il Napoli è alle prese con il mercato in uscita dopo aver messo a segno i primi tre colpi in entrata. Sulla lista dei partenti ci sono diversi azzurri, che non rientrano nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Per alcuni di loro è solo questione di tempo per la cessione, mentre per altri ad oggi non ci sono offerte. Intanto è vicina asaltare la cessione di un azzurro, che avrebbe rifiutato il trasferimento nel nuovo club.

Napoli sorpreso, l’azzurro rifiuta il trasferimento: affare quasi saltato

Nel corso degli ultimi giorni, il Napoli ha portato avanti diverse trattative per la cessione di alcuni azzurri. Uno dei partenti era Leo Ostigard, con cui il Napoli aveva trovato l’accordo con il Rennes per una cifra di circa 7 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore norvegese avrebbe rifiutato il trasferimento nel club francese, facendo difatti quasi saltare l’affare. Il Napoli sta provando a convincere Ostigard al trasferimento al Rennes, ma il difensore si sarebbe impuntato. Ostigard difatti vorrebbe restare in Italia, per cui c’è l’interesse di Genoa e Torino, che però ad oggi non si sono fatte avanti con offerte ufficiali.

La situazione mette in difficoltà il Napoli, che ormai era pronto ad ufficializzare la cessione di Leo Ostigard. Il difensore norvegese ha spiazzato tutti, visto che nessuno si sarebbe aspettato il suo rifiuto. Ormai sapendo di essere fuori dal progetto tecnico del Napoli, ci si aspettava un Ostigard entusiasta di partire, ma invece così non è stato. Il difensore del Napoli ha deciso di attendere le mosse di qualche club della Serie A, dove vorrebbe mettere in mostra le proprie qualità.

Si è parlato di un possibile ritorno al Genoa, che l’aveva portato in Italia nel gennaio del 2022. I rossoblu ad oggi non si sono mossi ufficialmente, ma potrebbero farlo nel corso dei prossimi giorni. Uno dei club che aveva mostrato il proprio interesse era anche il Torino, che cercava un sostituto di Buongiorno. I granata hanno però chiuso pochi giorni fa per l’arrivo di un difensore, che sarà appunto il sostituto del difensore italiano. Il futuro di Ostigard resta dunque ancora particolarmente incerto, visto il rifiuto al Rennes di queste ore. Gli azzurri sperano che un club italiano si faccia avanti al più presto, in modo da accontentare Ostigard e formalizzare la sua cessione.