Il Napoli monitora Berardi, ma il suo acquisto dipende da un fattore

Il Napoli è al lavoro per rinforzare i propri esterni offensivi, ed un obiettivo degli azzurri è Domenico Berardi. L’arrivo dell’italiano dipenderà da un fattore in particolare.

Prosegue il ritiro di Dimaro del Napoli, che è giunto al suo nono giorno. La squadra continua il lavoro sotto la guida attenta di Antonio Conte, che domani contro il Mantova si aspetta un altro step in avanti dei suoi.

Intanto la dirigenza prosegue il lavoro sul mercato, con le prime uscite che iniziano ad arrivare. Nel frattempo si studia anche il colpo Berardi, ma tutto dipende da una condizione.

Il Napoli segue la situazione di Berardi: il suo arrivo dipende da una condizione

Il Napoli è alla ricerca di altri tasselli per rinforzare la propria rosa dopo i primi tre colpi messi a segno per quanto riguarda il reparto difensivo. Gli azzurri vorrebbero migliorare anche il reparto offensivo, ed uno dei nomi sulla lista di Manna è quello di Domenico Berardi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Berardi può diventare una pista concreta per il Napoli ad agosto, ma tutto dipenderà dalle condizioni fisiche dell’esterno italiano. Berardi difatti è fuori dallo scorso marzo, quando contro l’Hellas Verona ha rimediato la rottura del tendine d’achille. L’esterno italiano prosegue la sua riabilitazione, e maggiori novità sul rientro in campo si avranno nel mese di agosto. Se l’esito degli accertamenti sarà positivo, Berardi potrà seriamente diventare un nome caldo per il Napoli.

Gli azzurri sono alla ricerca di un esterno che possa far rifiatare a gara in corso Politano e Kvaratskhelia. Inoltre la cessione imminente di Lindstrom non fa altro che aumentare questa ricerca da parte degli azzurri. Uno degli obiettivi degli azzurri era Mason Greenwood, che però ieri è stato ufficializzato dal Marsiglia di De Zerbi. Per questo motivo, il Napoli potrebbe virare su Berardi, qualora il suo recupero proceda in maniera positiva.

L’esterno del Sassuolo con molta probabilità cambierà casacca in questa sessione di mercato, vista anche la retrocessione in Serie B degli emiliani. Ad oggi però nessuna squadra si è mossa in maniera concreta, visto appunto l’infortunio che sta fronteggiando Berardi. Nelle prossime settimane l’italiano avrà un nuovo consulto, che svelerà come procede il suo recupero e quando potrà esserci il ritorno in campo a pieno regime. Il Napoli monitora attentamente la situazione, visto che l’esterno in forza al Sassuolo può diventare un nome caldo per rinforzare gli esterni offensivi, che per forza di cose hanno bisogno di un intervento sul mercato.