Chiesa-Raspadori, l’ipotesi legata allo scambio prende forma: cosa aspettano le due società

Napoli e Juventus potrebbero diventare protagoniste del mercato in Italia. Le due società pensano ad uno scambio incredibile.

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase cruciale, e le diverse società provano a mettere a segno colpi importanti. Tra i club più attivi c’è la Juventus, la quale con il DS Cristiano Giuntoli sta provando ad aprire un nuovo ciclo. Le idee del direttore sportivo sono molto chiare: riportare la squadra dove merita. Per fare ciò, sarà ovviamente importante mettere a segno alcuni colpi in entrata e non solo. Infatti, tra le file bianconere, ci sono diversi profili in uscita.

Tra questi è presente anche Federico Chiesa. L’attuale esterno della Juventus è reduce da una stagione complessa, ed anche l’Europeo non l’ha visto protagonista. A questo punto, ancor più con l’arrivo di Motta, il calciatore non è un perno centrale del progetto. Infatti, ad un anno dalla scadenza del contratto, il DS Giuntoli avrebbe deciso di cedere l’ex Fiorentina. Le compagini sono diverse, ma a Torino starebbe prendendo quota l’ipotesi di uno scambio con il Napoli.

Mercato Napoli, avanza l’ipotesi dello scambio con la Juventus: le ultime

Come già detto in precedenza, Federico Chiesa è tutt’altro che intoccabile in casa Juventus. Il calciatore non è centrale nel progetto di Motta e starebbe cercando una nuova sistemazione. Al momento, non sono arrivate offerte concrete se non l’interessamento da parte di Roma e Napoli. Proprio con il club azzurro, la Juventus potrebbe mettere a segno uno scambio incredibile. Come riportato da “TuttoSport” i due protagonisti sarebbero ovviamente Federico Chiesa e in casa azzurra Giacomo Raspadori, il quale naturalmente farebbe il percorso inverso.

Al momento, si tratta di una semplice idea di mercato che non è ancora entrata nel vivo. Però, va ricordato che il DS Cristiano Giuntoli stravede per le qualità di Giacomo Raspadori e vorrebbe portarlo alla corte di Thiago Motta. Naturalmente, poi bisognerà trovare anche un accordo di natura economica, sfera che però al momento non è stata proprio testata.

Oltre a ciò, bisognerà analizzare la volontà dei due calciatori. Infatti, quest’ultimi non hanno ancora fatto rientro nei rispettivi ritiri a causa delle vacanze post Europeo. Una volta rientrati alla base, però, i due protagonisti potrebbero determinare l’operazione grazie alla propria volontà.