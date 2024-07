Caso Lindstrom, l’affare con l’Everton è già ai dettagli: cosa manca per la chiusura

Jesper Lindstrom saluterà il Napoli nelle prossime ore. Il club azzurro ha già l’accordo con l’Everton per l’intera operazione.

Dopo una sola stagione, l’avventura di Jesper Lindstrom al Napoli è già arrivata al capolinea. L’esterno arrivato dall’Eintracht non ha mai mantenuto le aspettative, finendo spesso in panchina. Il danese, nonostante i tre tecnici diversi, non ha avuto molto spazio a disposizione e da pochi giorni anche Antonio Conte crede che non sia indispensabile.

Da qui, nasce infatti la volontà del Napoli di cedere il giocatore. L’investimento fatto nella scorsa estate è stato importante: 30 milioni di euro. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svendere il calciatore e vorrebbe quantomeno “recuperare” l’investimento. In soccorso del patron azzurro, è arrivato l’Everton che crede nelle qualità del giocatore. Nelle ultime ore, le due società avrebbero trovato l’accordo per completare l’affare.

Mercato Napoli, Lindstrom in uscita: affare in chiusura con l’Everton

Jesper Lindstrom e il Napoli divideranno le proprie strade nelle prossime ore. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Everton sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Le due compagini hanno già stipulato il tutto, mentre adesso occorre raggiungere l’accordo con il diretto interessato e il club inglese.

Il calciatore, durante la sua parentesi campana, non è riuscito ad esplodere. Infatti, si tratta di una scommessa persa dal Napoli e dal presidente De Laurentiis che si aspettava sicuramente qualcosa in più dall’ex Eintracht. Nelle prossime ore, verrà definita l’intera operazione e Jesper Lindstrom lascerà il capoluogo campano.