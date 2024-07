Addio Osimhen, arrivano conferme sul nuovo ingaggio: mega offerta PSG, cifre da capogiro

Victor Osimhen è sempre più lontano da Napoli. Arrivano intanto rumors su quello che sarà il nuovo contratto del nigeriano.

Il mercato è in una fase rovente e tutti i top club sono a caccia di colpi per rinforzare la propria rosa. Il Napoli di Antonio Conte è tra le squadre più attive, gli azzurri lavorano in entrata e in uscita e tiene ancora banco la situazione legata a Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano, capocannoniere nell’anno dello scudetto, ha già l’accordo con il Psg ma il club francese deve trovare la quadra con il Napoli, non è affatto intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni e al momento non c’è alcun accordo. Per il giocatore è tutto pronto e nelle ultime ore sono uscite le cifre del nuovo ingaggio.

Calciomercato Napoli, svelato il nuovo contratto di Osimhen

Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà per l’attaccante sarebbe pronto un mega ingaggio da 16 milioni circa bonus compresi, contratto da cinque anni. Cifre da capogiro e Osimhen che tornerebbe inoltre a giocare la Champions League, sua priorità oltre all’aspetto economico.

Già a Napoli Victor prende 10 milioni, ma ora il Psg è pronto ad accontentarlo con una squadra di livello e un contratto faraonico. Il Napoli e Osimhen sono sempre più lontani e per il giocatore è pronta una nuova ricca esperienza.