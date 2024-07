Ultim’ora Napoli, c’è l’accordo con l’Everton per la cessione di Lindstrom: la formula

Sono ore di fermento per il mercato in uscita del Napoli, che sembra essere entrato nel vivo. Raggiunto l’accordo con l’Everton per la cessione di Lindstrom.

Il Napoli è da alcuni giorni al lavoro per piazzare i vari esuberi prima di poter ritornare ad agire sul mercato in entrata. Sulla lista dei partenti ci sono diversi azzurri, tra cui Jesper Lindstrom.

Nei giorni scorsi si è accesa la trattativa tra Napoli ed Everton per la cessione dell’esterno danese, ed in serata è stato raggiunto l’accordo totale.

Napoli, accordo raggiunto con l’Everton per la cessione di Lindstrom

Si è accesso all’improvviso il mercato in uscita del Napoli. Come riporta Sky Sport, il Napoli e l’Everton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lindstrom in Premier League. La formula dell’affare trovata tra i club è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Adesso gli inglesi dovranno trattare con Lindstrom ed i suoi agenti per trovare l’accordo sulle cifre del contratto da siglare. Il Napoli è dunque vicino a cedere Lindstrom dopo una sola stagione, in cui l’esterno danese non è mai stato dentro al progetto tecnico.

Gli azzurri sono dunque ormai prossimo a lasciar partire il danese, che tenterà il rilancio nel prestigioso palcoscenico della Premier League con la maglia dell’Everton. L’esterno danese è arrivato la scorsa estate al Napoli dall’Eintracht Francoforte, tra l’entusiasmo generale della tifoseria. Gli azzurri si sono assicurati Lindstrom per una cifra pari a 30 milioni di euro. La valutazione del danese è crollata nel corso dell’ultima stagione a causa del poco impiego e dello scarso rendimento in campo. Difatti Lindstrom non è mai stato preso in considerazione da nessuno dei tre allenatori passati per Napoli durante la scorsa stagione, ossia Garcia, Mazzarri e Calzona.

Neanche a Conte intrigavano le qualità di Lindstrom, che dunque è finito subito sulla lista dei partenti. Il primo club a farsi avanti per il danese è stato proprio l’Everton, che poco fa ha raggiunto l’accordo con il Napoli per l’acquisto in prestito del danese. La palla ora passa nella mani di Lindstrom, che dovrà trovare quanto prima l’accordo con il club inglese per poi formalizzare il suo passaggio in Inghilterra. Il Napoli è dunque ormai in procinto a chiudere la prima cessione importante di questa sessione estiva di calciomercato, in attesa di cedere anche Victor Osimhen al PSG.