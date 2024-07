Ultime mercato Napoli, nome inedito per l’attacco: vale 25 milioni

Il Napoli è a caccia di ulteriori rinforzi sulle fasce in attacco: dopo l’idea Berardi, spunta una nuova pista di mercato per il club di Aurelio De Laurentiis.

Ore caldissime in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato. Tutti attendono novità sul fronte Victor Osimhen: il Paris Saint Germain si è attivato concretamente in questi giorni, con la volontà evidentemente di finalizzare un accordo con il club azzurro, che intanto continua a battere cassa. Il patron Aurelio De Laurentiis non vedrebbe di buono occhio l’eventuale inserimento di contropartite nell’affare, chiedendo che sia rispettato il versamento, per intero, della clausola rescissoria di ben oltre i cento milioni di euro.

La sua cessione porterebbe nelle casse del club partenopeo una cifra cospicua che, unita alle altre possibili cessione, permetterebbe al direttore dell’area sportiva Giovanni Manna di potersi muovere sul mercato con una disponibilità economica di non poco conto. A tal proposito, non è un mistero che il club azzurro sia alla ricerca di un esterno offensivo, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’uscita di Jesper Lindstrom (l’ex Eintracht Francoforte è corteggiato dalla Premier League, ndr). In mattinata, è spuntata una nuova idea di mercato degli azzurri, che porterebbe a David Neres del Benfica.

Mercato Napoli, idea David Neres: la situazione

David Neres è l’ultima idea di calciomercato per il Napoli, che va a caccia di un colpo in attacco sulle fasce, in attesa che si sblocchi la situazione legata a Jesper Lindstrom, per cui l’Everton sembrerebbe portarsi man mano avanti.

A rendere noto il sondaggio di Giovanni Manna per l’esterno brasiliano, capace di giocare sia a destra che a sinistra, è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Dopo aver chiesto info su Berardi, il Napoli si è informato con il Benfica anche della situazione di David Neres, esterno offensivo brasiliano con numeri veri nel bagaglio a mano“.

David Neres, dunque, potrebbe essere il nome per le fasce dopo che è sfumato definitivamente Mason Greenwood, in queste ultime ore arrivato a Marsiglia per firmare con il club allenato da Roberto De Zerbi.

David Neres: l’identikit del nuovo obiettivo del Napoli

Classe 1997, David Neres è un calciatore capace di giocare sia a destra che a destra in attacco. Arrivato al Benfica nel 2022 dallo Shakhtar (club con cui non ha praticamente mai giocato a causa dello scoppio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, ndr), il calciatore brasiliano ha totalizzato 63 presenze e 13 reti con la maglia dei lusitani. Con la maglia del Brasile, invece, conta 8 presenze e 1 rete.

Secondo il noto portale Transfermarkt, il suo valore di mercato è pari a 25 milioni di euro.