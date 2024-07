Osimhen-PSG, affare lontano dalla chiusura: c’entra De Laurentiis

Il Napoli è al lavoro per la cessione di Victor Osimhen, che ha già raggiunto l’accordo col PSG. A rallentare l’affare momentaneamente è Aurelio De Laurentiis.

La cessione di Victor Osimhen è una delle priorità della sessione estiva di mercato del Napoli, come si sa ormai già da diversi mesi. Il nigeriano attualmente è a Dimaro in ritiro col Napoli, in attesa di novità sul proprio futuro.

L’attaccante ha già l’accordo con il PSG, che spera di chiudere l’affare quanto prima. Al momento la trattativa procede lentamente a causa di De Laurentiis.

Osimhen verso il PSG, De Laurentiis al momento rallenta l’affare: le ultime

Il futuro di Victor Osimhen è ancora da stabilire, ma sicuramente sarà lontano dal Napoli. Negli ultimi giorni c’è stata l’accelerata del PSG, che ha già raggiunto l’accordo con il nigeriano per quanto riguarda le cifre del contratto. Al momento la trattativa prosegue lentamente e non è vicina alla chiusura a causa di Aurelio De Laurentiis. Come riporta SportMediaset, il PSG ha offerto 100 milioni di euro per Osimhen, ma De Laurentiis continua a chiedere i 130 milioni della clausola rescissoria. La trattativa tra i due club c’è, ma la chiusura non è così vicina rispetto a quanto sembra filtrare.

Il presidente del Napoli è impuntato sui 130 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre il PSG vorrebbe chiudere a 100 milioni l’acquisto di Osimhen. Nonostante questa distanza, la trattativa probabilmente si chiuderà intorno ai 100 milioni, più l’eventuale inserimento di qualche bonus. D’altronde è nella volontà del Napoli di chiudere la cessione di Osimhen quanto prima, per poi sferrare l’attacco al suo sostituto, che con molta probabilità sarà Romelu Lukaku. Difatti mister Antonio Conte non vede l’ora di poter riabbracciare Lukaku dopo l’esperienza all’Inter, per rilanciarlo nuovamente dopo le ultime stagioni piuttosto opache nei vari prestiti.

Il futuro di Osimhen va verso la propria risoluzione dopo diverse voci discordanti nelle ultime settimane. L’attaccante nigeriano prosegue il suo lavoro a Dimaro agli ordini di Conte, che però continua a non schierarlo tra i titolari a dimostrazione che la trattativa per la cessione c’è. Il presidente De Laurentiis attende novità da Parigi, da cui magari si aspetta un rialzo rispetto ai 100 milioni offerti. In ogni caso, con o senza aumento, arriverà la cessione di Victor Osimhen al club parigino. Dunque è solamente una questione di pochi giorni, con la cessione di Osimhen al PSG che potrebbe concretizzarsi già nel corso di questo weekend, o al massimo durante la prossima settimana.