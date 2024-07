Non solo Lindstrom, anche un altro azzurro è in uscita: individuato già il sostituto

Il mercato in uscita del Napoli è entrato ufficialmente nel vivo. Oltre all’addio di Lindstrom, è possibile l’uscita anche di un altro azzurro.

Nella giornata odierna si è accesso in maniera decisa il mercato in uscita del Napoli. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha intensificato il lavoro per quanto riguarda le uscite, e qualcosa si è iniziato a muovere concretamente.

In serata è arrivato l’accordo con l’Everton per la cessione di Jesper Lindstrom, che non sarà l’unico a salutare gli azzurri. Possibile cessione per un altro azzurro, per cui è stato individuato già il sostituto.

Napoli, può essere ceduto un altro azzurro dopo Lindstrom: scelto già il sostituto

Arrivano minuto dopo minuto novità interessanti sul mercato in uscita del Napoli. Gli azzurri ormai sono vicini a cedere Lindstrom, con il danese che dovrà trovare l’accordo con l’Everton per formalizzare il tutto. Anche un altro azzurro è pronto però a dire addio. Come riporta Gianluca Di Marzio, oltre a Lindstrom potrebbe essere ceduto anche Jens Cajuste. Il centrocampista svedese non rientra nei piani di Antonio Conte, ed il Napoli sarebbe intenzionato a valutare anche la sua cessione. In caso di addio anche dello svedese, il Napoli sarebbe pronto a rimpiazzarlo con Marco Brescianini, su cui gli azzurri sono ritornati prepotentemente. Inoltre vista la cessione di Lindstrom, non è esclusa l’acquisto di un’esterno, sempre come riporta il giornalista di Sky Sport.

L’attenzione del Napoli è ora rivolta verso le uscite, con lo spazio che sarà ricoperto da eventuali nuovi acquisti. I prossimi giorni si prospettano particolarmente intensi per gli azzurri, che potrebbero dire addio a diversi giocatori. Dopo Lindstrom, è al passo d’addio anche Gaetano, che ormai è vicinissimo al Cagliari. Nel frattempo la dirigenza attende novità dal PSG per quanto riguarda la cessione di Osimhen, che è sempre più vicina. Intanto è finito sulla lista dei partenti anche Cajuste, che dopo una stagione potrebbe lasciare il Napoli, proprio come Lindstrom.

Gli azzurri sperano di concretizzare questa serie di uscite nel più breve tempo possibile, in modo da mettere a segno altri colpi in entrata da regalare a mister Conte. Con le cessione di Gaetano, Cajuste ed Osimhen, si creerà il gruzzoletto per portare l’assalto presumibilmente a Brescianini e a Lukaku. Poi nei piani della società potrebbero esserci eventuali altri colpi in entrata minori, in modo da avere più rotazioni possibili ed opzioni durante la stagione. Si è acceso dunque il mercato in uscita del Napoli, che presto potrebbe vedere formalizzati gli addii di diversi azzurri.