Dimaro, De Laurentiis in tribuna con i tifosi: la risposta su Hermoso spiazza tutti – VIDEO

Continua la preparazione in Val Di Sole per il Napoli di Antonio Conte. Sessione mattutina per la squadra azzurra: si è visto anche Victor Osimhen. Gesto a sorpresa di De Laurentiis.

Continua inesorabile la preparazione del Napoli, sotto lo sguardo attendo di Antonio Conte e del suo staff, in Val Di Sole. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, malgrado una stagione da dimenticare. L’effetto Conte si sta sentendo in maniera netta anche a Dimaro, cornice ormai abituale per la primissima fase di stagione.

Seduta mattutina per la squadra azzurra, che si è ritrovata in campo per compiere le solite esercitazioni tecnico – tattiche messe a punto dal tecnico leccese e dai suoi collaboratori. C’era grande attesa per capire se Victor Osimhen fosse presente ancora a Dimaro, considerate le insistenti voci di calciomercato che lo vogliono ormai a un passo dal Paris Saint Germain. L’attaccante nigeriano, che ha continua a svolgere lavoro personalizzato in palestra, si è visto in campo, scatenando così i tifosi che lo acclamano non appena il numero 9 azzurro ha fatto irruzione in campo.

Ma le sorprese non sono finite qui: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è apparso in tribuna tra i tifosi, mantenendo la promessa – evidentemente soltanto rimandata – lanciata ai tifosi dal momento in cui è arrivato in Val Di Sole per seguire il lavoro della sua squadra.

De Laurentiis in tribuna tra i tifosi: cosa sta succedendo

Oltre a Victor Osimhen, che è apparso in campo dopo che ha lavorato a parte in palestra, la sorpresa arriva sugli spalti, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si è concesso all’entusiasmo dei tifosi. Tanti autografi e selfie per il numero uno azzurro, che aveva preannunciato questo gesto nei giorni scorsi.

Non sono mancati i riferimenti al mercato, con in particolare Mario Hermoso che è stato oggetto delle varie “richieste” dei supporter azzurri. Puntuale la replica del numero uno azzurro, che ha sentenziato con un: “Vedo che di calcio ne capisci molto poco”. Battuta, quella del patron azzurro, ha chiuso con un sorriso.

Parole che, a primo impatto, sembrerebbe essere come una frenata per quanto concerne il difensore spagnolo, anche se la situazione resta bloccata – nonostante l’intesa di massima – dalle varie situazioni in uscita che vanno ancora concretizzate. In primis, Leo Ostigard, difensore accostato sia al Rennes che al Torino. Il difensore si è comunque allenato regolarmente con i suoi compagni.

Di seguito, le immagini in questione: