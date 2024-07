Conte presenta il suo staff a Dimaro: e spunta anche l’indizio sul post Osimhen

Questa sera Antonio Conte ha presentato sul palco presente nel ritiro di Dimaro il proprio staff. Durante i vari interventi, e spuntato anche l’indizio sul post Osimhen.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli è giunto al suo ottavo giorno, con la squadra che prosegue il lavoro sotto la guida attenta di mister Antonio Conte. In serata c’è stata proprio la presentazione dello staff del tecnico salentino sul palco di Dimaro.

Durante l’intervento sono stati affrontati diversi temi, ed è spuntato anche l’indizio sul possibile sostituto di Victor Osimhen.

Napoli, Conte presenta il suo staff: c’è anche l’indizio sul post Osimhen

Nel corso di questa sera, nel ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, Antonio Conte ha presentato il suo staff. Il tecnico salentino ha presentato tutte le figure che lo seguiranno in questa avventura. Il vice allenatore è Cristian Stellini. Elvis Abbruscato, Gianluca Conte e Mauro Sandreani, collaboratori tecnici. Costantino Coratti, preparatore atletico. Giuseppe Maiuri, match analyst. Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare, nutrizionista. Alejandro Lopez e Francesco Cacciapuoti, rispettivamente preparatore dei portieri ed atletico. Gabriele Oriali, coordinatore dello staff. Durante l’intervento sul paco, il vice Cristian Stellini ha lanciato anche un chiaro indizio sul post Osimhen:

“Sceglierei un attaccante con una struttura importante come quella di Osimhen, un attaccante che abbia più frecce nel suo arco e possa portare al Napoli e al nostro sistema di gioco caratteristiche che possano dare dei gol e allo stesso tempo esaltare i compagni di squadra”.

Le caratteristiche annunciate dal vice di Conte mandano totalmente a Romelu Lukaku, che rispecchia perfettamente l’identikit fatto da Stellini. Non è ormai nascosto che Lukaku sia l’obiettivo principale del Napoli per l’attacco per sostituire il partente Osimhen. L’attaccante nigeriano è in procinto di passare al PSG, e al suo posto arriverà probabilmente proprio il belga che Conte e Stellini conoscono alla perfezione. Saranno giorni roventi in casa Napoli i prossimi, con la cessione di Osimhen ormai vicina che aprirà la strada all’arrivo di Lukaku in azzurro.

Durante l’intervento di Conte e dei membri dello staff si son toccati vari temi. Difatti a turno hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti quasi tutti i membri dello staff. Ognuno si è soffermato su quello che è il proprio ruolo, e su ciò che pretendono dagli azzurri. Mister Conte ha voluto chiudere l’intervento sul palco citando anche il DS Manna: “Ci sta dando una grande mano, un grande lavoratore. In questo periodo è quello più sotto stress e sotto pressione. Lo ringraziamo per sopportarci. Vi prometto che faremo di tutto per rendervi orgogliosi della nostra squadra”. Ringraziamenti del tecnico salentino anche verso il nuovo DS, e infine arriva la promessa ai tifosi che sa di speranza per la nuova stagione ormai imminente.