Addio Napoli, c’è l’intesa con il club: le cifre

Dopo l’amichevole vinta contro l’Anaune, in casa Napoli nelle prossime ore potrebbe esserci più di un addio.

Il Napoli di Antonio Conte è sceso in campo ieri contro l’Anaune per la prima volta, ma sotto la luce dei riflettori in queste ore c’è il calciomercato. Il club partenopeo, di fatto, è al centro di tante trattative di mercato .

Il club partenopeo ha sì già preso tre calciatori (Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno), ma è in cerca di altri colpi. Tuttavia, prima di prendere dei nuovi giocatori. Giovanni Manna deve assolutamente cedere qualcuno. Proprio su questo fronte, di fatto, ci sono delle grosse novità che riguardano ben due calciatori del Napoli.

Calciomercato, il Napoli ha raggiunto l’intesa con il Rennes per la cessione di Ostigard: Everton su Lindstrom

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, due giocatori partenopei sarebbero pronti a salutare i colori azzurri: Leo Ostigard e Lindstrom. Per la cessione del primo, di fatto, il Napoli ha raggiunto un’intesa con il Rennes tra i 5 ed i 6 milioni di euro. Per il passaggio definitivo in Francia, quindi, manca solo il sì finale dell’ex Genoa.

Su Lindstrom, invece, bisogna segnalare un’accelerata da parte dell’Everton. Il danese, quindi, dunque, potrebbe andare nel nuovo club dei Friedkin con la formula del prestito con diritto di riscatto.