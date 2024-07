Abbonamenti Napoli, c’è il primo dato sulle vendite: il numero delle tessere confermate

Arrivano le prime stime legate alla campagna abbonamenti del Napoli. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela il numero di tessere fino a ora confermate.

Cresce l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi per scoprire come sarà il nuovo Napoli di Antonio Conte, che sta prendendo vita nel primo ritiro in Val Di Sole. A Dimaro, mancano però ancora tutti i nazionali reduci da Euro2024 e, nel caso di Mathias Olivera, dalla Copa America, che arriveranno invece a Castel Di Sangro.

Inevitabilmente, basta la sola presenza del tecnico toscano per far accrescere l’entusiasmo nella piazza, desiderosa di rivalsa dopo un’annata fallimentare conclusasi addirittura al decimo posto. Una conferma, seppur parziale, arriva dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sono per il momento già circa dieci mila le tessere confermate rispetto allo scorso anno. Nelle prossime settimane è attesa un’impennata di tale numero, con l’obiettivo magari di raggiungere quota ventidue mila della scorsa stagione.

Campagna abbonamenti SSC Napoli, procede a buon ritmo la vendita

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, procederebbe dunque a buon ritmo la vendita dei tagliandi della campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2024 – 2025.

A fronte delle dieci mila tessere già confermate, ci sarebbero circa altri quindici mila tagliandi disponibili nella campagna abbonamenti. In ogni caso, il numero parziale sembra comunque confermare l’entusiasmo ritrovato in casa Napoli con l’arrivo di Antonio Conte.