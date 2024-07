“Abbiamo solo giocatori forti”: l’annuncio di Thiago Motta frena l’entusiasmo in casa Napoli!

In casa Juventus è il giorno della presentazione di Thiago Motta. Le parole dell’allenatore su un obiettivo di mercato del Napoli.

La nuova stagione è sempre più vicina, e le diverse compagini stanno lavorando proprio in quella direzione. Oggi, è andata in scena la presentazione ufficiale di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. L’ex Bologna è molto concentrato sulla nuova avventura e ancor più sui calciatori a parer suo “incedibili”. Tra questi, non dovrebbe rientrare Federico Chiesa, ormai sempre più ai margini del progetto.

L’esterno bianconero ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, con l’accordo per il rinnovo che non è mai arrivato. Da qui, nasce infatti la volontà di cercare una nuova sistemazione al giocatore. A tal proposito, negli ultimi giorni, si sarebbe fatto avanti il Napoli di Antonio Conte, il quale stravede per le qualità dell’ex Fiorentina. Negli ultimi minuti, c’è stata la presentazione di Thiago Motta che ha analizzato anche la posizione del giovane attaccante.

Motta analizza il caso Chiesa: “Abbiamo solo giocatori forti”

Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Da pochi minuti, è terminata la presentazione ufficiale, attraverso la quale è stato possibile interagire con i giornalisti presenti. In modo particolare, il neo allenatore bianconero ha analizzato la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. Le parole a riguardo sono state però molto brevi. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Alla Juventus abbiamo solo giocatori forti”.

Il futuro del calciatore continua ad essere però in bilico. Nonostante l’apprezzamento del neo tecnico, Federico Chiesa appare sempre più vicino alla cessione. Nelle prossime ore, bisognerà trovare l’acquirente giusto, con il Napoli che resta sempre vigile sulla situazione in vista della prossima stagione.