Ultim’ora Lukaku, svolta in casa Napoli: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku e sul possibile passaggio al Napoli. L’annuncio è piuttosto chiaro e il club ha deciso.

Mentre la squadra lavora ormai nel settimo giorno di Dimaro e fatica sotto il motto di Antonio Conte la società lavora sul mercato e la priorità adesso riguarda senza dubbio l’attacco.

Il club ha deciso di blindare Kvaratskhelia e quindi è quasi chiusa la questione fasce ma intanto resta da monitorare la situazione centravanti. Nelle ultime ore vi è stata un’accelerata riguardo il futuro di Victor Osimhen e di conseguenza il Napoli si muove per il sostituto e sia la società che Antonio Conte hanno le idee chiare a riguardo. Si tratta di una mossa mercato inedita per gli azzurri che però vogliono accontentare in tutto e per tutto il nuovo allenatore.

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha dato importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Romelu Lukaku. In questi minuti ha infatti spiegato: “Bisogna ancora limare qualcosina sulle cifre con il Chelsea, ma intanto il Napoli ha raggiunto l’accordo per il contratto del giocatore”. Non una questione semplice visto il precedente stipendio dell’ex Roma, ma il giocatore e la società si desideravano davvero e hanno fatto tutto il possibile per trovare la quadra nella trattativa.

Svolta in casa Napoli, c’è l’annuncio

Si sono fatti vari nomi in questi mesi riguardo il possibile nuovo attaccante del Napoli, ma – a quanto pare – non ci sarà nessuna sorpresa. Conte aveva fatto il nome di Lukaku come unica strada per sostituire Osimhen e il giocatore è sempre stato convinto di questa decisione. Per comprare Lukaku il Napoli è pronto ad andare in controtendenza rispetto ai suoi standard e farà un grosso investimento per un giocatore di oltre 31 anni.

Al Chelsea andranno poco meno di 30 milioni di euro mentre gli azzurri hanno convinto Lukaku mediante un ingaggio importante e comunque bonus di rilievo. L’obiettivo della società e di Conte è avere il prima possibile il nuovo attaccante a disposizione, una delle priorità del tecnico è rilanciare fisicamente il giocatore e quindi gradirebbe averlo a disposizione il prima possibile.

L’accordo tra Napoli e Lukaku è quindi un’ottima notizia e poi dopo la società lavorerà a chiudere completamente il suo mercato. Il club partenopeo sta lavorando intensamente e con l’addio di Osimhen e l’arrivo di Lukaku il mercato è quasi completa. Nuova difesa ed attaccante, gli azzurri e in particolare Conte possono esultare.