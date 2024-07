Calciomercato Napoli, occhio al futuro di Gaetano: una big piomba sul calciatore

Il futuro del giocatore di origini campane resta in forte bilico. Occhio alla situazione del centrocampista in casa Napoli.

Gianluca Gaetano è stato tra i migliori nel primo test amichevole stagionale contro l’Anaune. Il centrocampista, talvolta anche trequartista, ha ben figurato contro la formazione di Eccellenza del Trentino Alto Adige. Ha siglato un gol e un altro gli è stato annullato, ottime sensazioni comunque.

Non solo l’amichevole perchè Gaetano è reduce da un ottimo finale di stagione tra le fila del Cagliari ed è un giocatore con molto mercato. Si è parlato molto in queste ore della decisione del Napoli riguardo il suo futuro e secondo quanto riporta Kiss Kiss Napoli il centrocampista potrebbe lasciare Napoli, forse a titolo definitivo, entro la fine di questo calciomercato. Gaetano chiede garanzie, il giocatore vuole giocare e in casa azzurra è difficile trovare spazio, soprattutto senza coppe internazionali.

Per questo motivo Gaetano può lasciare Napoli, stavolta a titolo definitivo. A centrocampo Lobotka e Anguissa hanno i gradi da titolari mentre sulla trequarti la squadra ha diversi giocatori nel ruolo e per questo gli spazi per Gaetano sono pochi. Dopo anni di prestiti e stagioni con poco spazio il giocatore ha preso questa decisione e vorrebbe partire.

Calciomercato Napoli, diversi club su Gaetano

Nelle ultime settimane Cagliari e Parma hanno chiesto informazioni per il giocatore, i Ducali lo vorrebbero in prestito mentre la squadra sarda sarebbe aperta ad un acquisto a titolo definitivo. Nelle ultime ore però – come sottolinea Kiss Kiss – anche la Lazio avrebbe chiesto informazioni e sarebbe molto interessata all’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Da trovare comunque la quadra per un’eventuale trattativa, Lotito non è un cliente semplice ma sarebbe molto interessato al giocatore. La Lazio sta rivoluzionando la rosa, ha ceduto Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto e cerca ora rinforzi nel reparto offensivo, Gaetano sarebbe la mossa giusta e intanto Baroni attende rinforzi.

Il Napoli valuterà nelle prossime settimane il da farsi, ma il futuro di Gaetano resta adesso in forte bilico, la sua presenza a Napoli è da valutare.

La società partenopea deve in primis valutare se cedere il giocatore in prestito o a titolo definitivo e poi deciderà, ma la permanenza non sembra l’opzione principale. Per il prestito ci sono Cagliari e Parma mentre la Lazio sogna di chiudere il colpo a titolo definitivo.