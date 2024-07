Buongiorno-Napoli, Cairo torna a parlare: l’annuncio spiazza i tifosi

Dopo l’annuncio ufficiale dei giorni scorsi, Urbano Cairo è tornato a parlare della cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli di De Laurentiis.

Dopo aver battuto l’Anaune nella giornata di ieri, il Napoli di Antonio Conte ha ripreso ad allenarsi questa mattina. Gli azzurri, infatti, sabato prossimo sono impegnati in un’altra amichevole, ovvero quella contro il Mantova di Davide Possanzini. Tuttavia, ovviamente, in queste ore a tenere banco in casa partenopea è soprattutto il calciomercato.

Il Napoli, infatti, è al centro di tante indiscrezioni, anche se tutto è bloccato da Victor Osimhen. Fino a quando non sarà ceduto il calciatore nigeriano, di fatto, Giovanni Manna non può prendere né il suo sostituto (ovvero Romelu Lukaku) né altri colpi. Anche perché il club partenopeo ha già chiuso diversi colpi, il più importante fino a questo momento è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno. Proprio quest’ultimo bisogna registrare un annuncio di Urbano Cairo che ha davvero spiazzato tutti.

Calciomercato Napoli, Urbano Cairo sull’affare Buongiorno: “Che dispiacere cedere Alessandro”

Il presidente del Torino, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Firenze Viola’, è infatti tornato a parlare della cessione di Buongiorno al Napoli: “La cessione di Alessandro mi è dispiaciuta farla, visto che ha esordito con noi a 7 anni. Per squadre come il Torino, però, è fondamentale sfruttare la spinta del vivaio per riuscire a competere con club che hanno risorse economiche più importanti”.

La cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli, di fatto, ha portato una grossissima plusvalenza nel bilancio del Torino. Il centrale, infatti, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile granata per poi diventare il capitano della prima squadra. Il difensore, dunque, ha portato nelle casse economiche del club granata ben 40 milioni di euro.

Il Napoli, infatti, ha puntato tantissimo su Alessandro Buongiorno. Basti pensare anche all’intervento in prima persona di Antonio Conte, che ha chiamato più volte il calciatore. Il difensore, di fatto, era il primo obiettivo del club partenopeo per rinforzare un reparto che nella scorsa stagione è stato davvero deludente.

Nel frattempo, però, il Torino è pronto a prendere proprio un giocatore del Napoli. I granata, infatti, stanno insistendo per avere nella propria rosa Leo Ostigard. Il club partenopeo vorrebbe cedere il norvegese a titolo definitivo, anche Urbano Cairo potrebbe chiudere l’operazione con un prestito con obbligo di riscatto. Con la cessione dell’ex Genoa, dunque, Manna avrebbe il via libera per chiudere per Mario Hermoso.