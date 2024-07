Affare Osimhen, il Psg fa cassa: trattativa verso la chiusura

Il calciatore nigeriano è sempre più vicino alla cessione. Emergono le prime cifre e una trattativa favorisce l’addio.

Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è stato suo malgrado uno dei protagonisti del ritiro di Dimaro. L’azzurro ha lavorato con la squadra ma non ha preso parte al primo test amichevole e intanto sono incombenti i rumors di calciomercato sul suo futuro.

Nelle ultime settimane si era parlato addirittura di una possibile permanenza in azzurro del calciatore, tesi smentita in parte sia da Conte che dalla società ed ora – a poche settimane dall’inizio del mercato – l’addio appare sempre più probabile. Come riporta Radio Punto Nuovo Victor Osimhen è sempre più vicino al Psg, le parti sarebbero vicine ad un accordo per una cifra vicina ai 100-105 milioni di euro. Un’affare importante, una delle più grandi cessioni nella storia del club partenopeo.

Una cessione importante che il Psg riuscirebbe a sbloccare con una cessione, in giro di trattative di cui si era solo discusso ma che ora sembrerebbe possibile. L’Atletico Madrid ha ceduto Alvaro Morata al Milan, i rossoneri hanno pagato la clausola ed ora la squadra di Simeone è a caccia di un attaccante titolare: da qui entrerebbero in scena il Psg e Osimhen, un circolo che potrebbe prendere piede in queste ore.

Psg su Osimhen, i francesi pronti ad una mega cessione

Come riportano i media francesi l’Atletico Madrid sarebbe pronto a chiudere nelle prossime ore per l’attaccante del Psg e della Nazionale francese Kolo Muani, un colpo che favorirebbe anche il Napoli: il Psg per provare l’affondo su Osimhen necessitava della cessione di uno tra Kolo Muani e Ramos e con l’addio del francese sarebbe pronto all’affondo.

La trattativa è entrata nel vivo e mai come adesso Osimhen sembra davvero lontano da Napoli. Il club partenopeo ha invece individuato in Romelu Lukaku il sostituto ideale del bomber azzurro, l’affare anche in questo caso è già delineato e serve solo l’addio di Osimhen per confermarlo.

Lukaku è un pallino di Conte e attende solo il club azzurro, un circolo di trattative con il Napoli che presto potrebbe avere un nuovo centravanti. La società di De Laurentiis pagherebbe quasi 30 milioni per l’ex attaccante di Inter e Roma mentre non dovrebbero esserci problemi a trovare l’accordo con Romelu, pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di essere allenato dal suo mentore e provare questa nuova esperienza a Napoli.