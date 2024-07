“Lukaku ha scelto il Napoli”: l’annuncio e le ultime di Fabrizio Romano

Il Napoli è pronto a mettere le mani su Romelu Lukaku? Le ultime arrivano da Fabrizio Romano che ha parlato attraverso il suo account ‘X’, svelando cosi le ultime riguardo il futuro del calciatore belga.

Romelu Lukaku è nel mirino del Napoli: da qui a definire una trattativa vera e propria ce ne passa, ma le prossime ore potrebbero essere davvero decisive per il futuro del bomber belga. In casa azzurra c’è un unico cavillo da sciogliere, quello legato al destino di Victor Osimhen: il nigeriano è in uscita, o almeno questa è la chiave di lettura che viene posta da mesi sul futuro del numero 9 azzurro.

La verità è che fino ad oggi nessuno ha pagato la clausola rescissoria sul contratto del calciatore (130 milioni di euro) ed l’attesa rischia di diventare dannosa per i piani del Napoli. Ecco perchè Aurelio De Laurentiis alla fine potrebbe cedere ed abbassare le pretese, magari accettando anche qualche contropartita tecnica. L’obiettivo primario, ovviamente, è quello di massimizzare sotto il punto di vista economico.

Paris Saint Germain e Saudi Pro League, queste sembrano le uniche strade percorribili per una cessione di Osimhen che possa portare nelle casse del Napoli una cifra economica considerevole o che quanto meno si avvicini a quello che è il valore della clausola rescissoria. Difficile capire in che tempi tutto questo possa sbloccarsi, e nel frattempo Romelu Lukaku pare aver definito il suo futuro.

Napoli-Lukaku, l’annuncio di Fabrizio Romano

L’ex attaccante della Roma pare aver scelto il Napoli ed aspetterà proprio la squadra azzurra per lasciare il Chelsea. Ne è sicuro Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che attraverso il suo account ‘X’ ha voluto dare le ultime sulla situazione del bomber belga.

“Romelu Lukaku dà priorità assoluta al Napoli, aspettandolo nel caso Victor Osimhen lasci il club”, scrive Romano sui social. “Lukaku vuole ricongiungersi ad Antonio Conte, e lo stesso Conte vorrebbe anche Romelu”, ha ancora detto il giornalsita.

C’è la volontà delle parti di venirsi incontro, soprattutto per il rapporto che c’è tra l’attuale allenatore del Napoli e l’attaccante 31enne. “Se Osimhen dovesse partire, il Napoli sarebbe pronto ad avanzare nella trattativa con il Chelsea”, ha scritto ancora Fabrizio Romano. Ci sono buone possibilità che la trattativa prenda forma, anche se tutto passa dal futuro di Osimhen e da come il Napoli gestirà la sua cessione.