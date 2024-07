Il Napoli lo ha appena ceduto, c’è il comunicato UFFICIALE: avete saputo?

Le ultime ore sono movimentate in casa Napoli per quanto riguarda il mercato in uscita: in giornata è stata annunciata una nuova cessione. Andrà a giocare in Serie C.

A metà luglio, si può tranquillamente dire che il Napoli è tra le società più attive sul calciomercato. Già tre i colpi in entrata messi a segno (Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, ndr) per la società di Aurelio De Laurentiis, ma il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna certamente dovrà continuare nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, che da qui in avanti si aspetterà altri rinforzi, pur tenendo presente i movimenti in uscita che saranno, difatti, inevitabili, a partire da Victor Osimhen.

Ma la nuova era del Napoli si pone l’obiettivo di avere un occhio attento al settore giovanile, così come dimostrate dalle ultime decisioni sul piano dirigenziale, per quanto concerne la primavera del club partenopeo. Tra i calciatori tenuti d’occhio a tal riguardo c’è Mario Vilardi, calciatore che in queste ore si è accasato al Potenza Calcio, compagine militante nel Girone C di Serie C: operazione, a titolo temporaneo, che servirà al calciatore per accumulare esperienza nel professionismo, oltre che per il Napoli stesso che ne valuterà l’impatto.

Ultime news calcio Napoli, Vilardi ceduto al Potenza: c’è il comunicato

In giornata, il Potenzia Calcio ha annunciato l’acquisto, in prestito, del cartellino di Mario Vilardi, capitano della primavera del Napoli nel corso dell’ultima stagione.

Di seguito, il comunicato reso noto dalla società lucana a tal riguardo:

“Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Vilardi dalla S.S.C. Napoli”.

Chi è Mario Vilardi, il calciatore appena ceduto in prestito al Potenza Calcio

Vetrina importante per Mario Vilardi, capitano del Napoli Primavera nella scorsa stagione che avrà modo di giocarsi le sue carte nel professionismo con la maglia del Potenza Calcio.

Classe 2005, originario di Afragola, Vilardi è un esterno offensivo dal grande dribbling e con una spiccata propensione nel fornire assist ai compagni di squadra. Con la maglia del Napoli ha percorso tutta la trafila del settore giovanile partenopeo, dall’under 15 fino ad arrivare alla Primavera. Nel corso dell’ultima stagione, nelle vesti di capitano azzurro, ha collezionato ben 35 presenze tra campionato di Primavera 2, Coppa Primavera, Uefa Youth League e Playoff Primavera, totalizzando cinque gol e sei assist.