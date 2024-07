Osimhen, PSG o Arabia? Il quotidiano si sbilancia sulla destinazione del nigeriano

Ancora tutto da scrivere il futuro di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano, ora a Dimaro per il ritiro del Napoli in Val Di Sole, è ambito sia dal PSG che dalla Saudi Pro League.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? I tifosi, ormai, se lo chiedono ormai da mesi, visto che il suo addio è difatti annunciato già da tempo. Anche lo stesso Antonio Conte ha fatto intendere che c’è un accordo virtuale per il suo addio dal Napoli, anche se al momento non c’è alcuno scenario delineato circa la sua futura destinazione. Non è affatto un mistero che le piste più calde, a tal riguardo, sono quelle che portano al Paris Saint Germain e alla Saudi Pro League, con la Premier League che sembra essere uno scenario non concreto, almeno per il momento.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, che parla di un patto tra il calciatore e il Napoli, spazzando via ogni possibile voce su una clamorosa riconferma del bomber nigeriano all’ombra del Vesuvio. In particolare, stando alla medesima fonte, l’ex Lille sarebbe a un passo dal Paris Saint Germain, con l’Arabia Saudita che resta un’opzione in secondo piano.

Ultime mercato Napoli, il PSG è vicino a Osimhen: tutte le novità sul bomber

Il Paris Saint Germain sembra essere la squadra in pole per accaparrarsi il cartellino di Victor Osimhen, in uscita in questa sessione di calciomercato dal Napoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica a tal proposito, il club di Ligue 1 è in prima fila, con l’Arabia Saudita che, a questo punto, resta un’opzione secondaria. Tutto indirizzato anche sul mercato in entrata, con Romelu Lukaku che è il principale indiziato in tal senso.

Futuro Osimhen, il Napoli ha già bloccato Lukaku

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, il Napoli sembra essersi portato già avanti per il suo eventuale sostituto. Romelu Lukaku è l’opzione principale per la sostituzione del bomber nigeriano, che presto potrebbe dire addio al Napoli.

Difatti, il club di Aurelio De Laurentiis lo avrebbe già bloccato, in attesa che venga definita la situazione legata al futuro di Osimhen. D’altronde, Lukaku è il nome preferito dallo stesso Antonio Conte, il quale auspica con ogni evidenza che la questione attaccante, sia in entrata che in uscita, sia chiarita il primo possibile. A occuparsene è, in primis, il presidente De Laurentiis, oltre che il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna.