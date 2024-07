Lotito spiazza tutti: l’accusa su Greenwood e il Napoli fa discutere, avete sentito?

Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di Greenwood nel corso della sua intervista concessa all’edizione odierna de Il Messaggero.

Mason Greenwood è il nome più caldo per l’attacco del Napoli. L’attaccante inglese è risalito prepotentemente nella scala di gradimento del club azzurro nell’ottica di un possibile rinforzo in avanti. In queste ore, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato come la medesima possa rivelarsi come una giornata potenzialmente decisiva per le sorti del calciatore, con il Napoli che potrebbe continuare a sperare nel caso in cui il diretto interessato non dovesse dare alcuna risposta all’Olympique Marsiglia e alla Lazio, le due principali antagoniste del club azzurro nella corsa all’ormai ex Getafe.

A tal riguardo, è intervenuto proprio il presidente della Lazio Claudio Lotito, nella sua intervista concessa ai taccuini della versione romana de Il Messaggero. Nel corso del suo intervento, il numero uno del club biancoceleste ha confermato l’esistenza di un’offerta per il suo acquisto, ammettendo frattanto l’interesse di altre compagini, tra cui proprio quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a fiutare l’occasione nel caso in cui non dovesse sbloccarsi la situazione sul fronte Lazio e Marsiglia.

Greenwood e il Napoli, Lotito ammette tutto: sentite qui

Ore caldissime e decisive per capire quello che sarà il futuro di Mason Greenwood, calciatore accostato al Napoli di Antonio Conte in questi ultimi giorni.

A uscire allo scoperto è il presidente della Lazio Claudio Lotito, svelando quelli che sono i dettagli dell’offerta fatta recapitare al Manchester United per il calciatore inglese. Di seguito, quanto dichiarato ai microfoni de Il Messaggero:

“Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un’azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli, sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto”.

Parole, quelle rilasciate dal numero uno della Lazio, che hanno immediatamente fatto il giro del web, svelando però come la situazione tra il Napoli e Mason Greenwood, malgrado il forte interesse dei biancocelesti stessi e dell’Olympique Marsiglia, sia tutta da seguire.

Intanto, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta definitiva da parte del calciatori nei confronti proprio delle due società. Soltanto nel caso in cui la situazione non dovesse sbloccarsi, ecco che il Napoli – malgrado la necessità di compiere prima un’operazione in uscita, in attacco – potrebbe davvero fiutare il colpo.