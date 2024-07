Il Napoli lavora alle uscite: cessione imminente per un azzurro

Dopo la serie di acquisti, per il Napoli è tempo di piazzare anche alcuni azzurri. Vicina la cessione per uno di loro.

Fin qui il mercato del Napoli è stato ottimo, ma occhio ad adagiarsi sugli allori. Il club di De Laurentiis dopo i colpi in entrata, è chiamato a piazzare diverse cessioni, con molti azzurri che sono fuori dal progetto tecnico.

I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la cessione di alcuni azzurri. Ormai è imminente la cessione per un azzurro.

Napoli, Manna lavora alle uscite: imminente la cessione di un azzurro

Il lavoro svolto dal Direttore Sportivo Giovanni Manna è stato fin qui egregio, ma ora dovrà dimostrare lo stesso anche sul fronte uscite. Il Napoli è chiamato a piazzare una serie di esuberi che non fanno parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Inoltre c’è da valutare anche la situazione di alcuni giovani, che probabilmente saranno ceduti in prestito. Uno dei partenti sarà Mario Vilardi, il capitano della Primavera azzurra. Come riporta TuttoC.com, il Potenza sarebbe vicino all’acquisizione del giovane attaccante del Napoli per rinforzare il proprio organico.

Per Vilardi è giunto il momento di lasciare la Primavera azzurra per mettere le sue qualità alla prova in un campionato professionistico. Il Potenza è pronto ad accogliere l’attaccante del Napoli in prestito per la stagione 2024/2025, in modo da farlo crescere e maturare in vista della stagione successiva. C’è già stato l’incontro tra i due club, che nei prossimi giorni potrebbero definitivamente chiudere l’affare che porterà Vilardi al Potenza in prestito.