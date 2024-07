Futuro Osimhen, c’è un club in pole: la posizione del nigeriano

C’è ancora molta incertezza sul futuro di Osimhen, che intanto si allena a Dimaro con il Napoli. Intanto spunta un club in pole per l’acquisizione del nigeriano.

Una delle situazioni più spinose che tiene banco in casa Napoli è il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in uscita dal Napoli, come concordato durante la trattativa per il rinnovo, ma al momento non è arrivata alcuna proposta ufficiale.

La situazione è diventata piuttosto complicata per il Napoli, che vorrebbe cedere al più presto il nigeriano. Intanto un club si è portato in pole per Osimhen.

Osimhen, c’è un club in pole: manca però l’offerta ufficiale

Il futuro di Victor Osimhen naviga ancora nell’incertezza. L’attaccante nigeriano è nella lista dei partenti, ma giunti a metà luglio ancora nessun club ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli. Di conseguenza il nigeriano si sta allenando a Dimaro sotto la guida di Antonio Conte. Intanto però si sarebbe portato in pole per Osimhen l’Al-Ahli, che presto potrebbe sferrare l’attacco per il bomber nigeriano, come riporta Sportmediaset. L’attaccante del Napoli però tentenna su questa pista araba, visto che in caso di mancate offerte dalla Premier, la priorità sarebbe il PSG. Il club parigino si è rifatto sotto in queste ore per Osimhen, ed il nigeriano starebbe aspettato la mossa dei francesi.

Ovviamente c’è una situazione di stallo, e la mancanza di offerte ufficiali non gioca a favore del Napoli. Il club partenopeo vorrebbe cedere Osimhen al più presto, in modo di chiudere definitivamente l’arrivo di Romelu Lukaku in azzurro. Col passare delle settimane, e con questi continui tentennamenti dei club interessati al nigeriano, salgono le quotazioni di una permanenza in azzurro di Osimhen. Per questo motivo il Napoli spera che i club interessati possano presentare una proposta ufficiale quanto prima, in modo da chiudere alla svelta la cessione dell’attaccante nigeriano.

Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per la cessione di Osimhen, che resta in attesa delle mosse di qualche club. L’intenzione del nigeriano sarebbe quella di restare in Europa, il cui unico interesse concreto sarebbe quello del PSG, e non più di club della Premier League. In pole però c’è l’Al-Ahli dei vari Firmino, Kessiè e Demiral, che starebbe seguendo seriamente Osimhen per puntare alla vittoria del campionato saudita. Qualcosa sta iniziando a muoversi attorno ad Osimhen, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una prima offerta al Napoli. La dirigenza partenopea attende con ansia l’offerta, proprio come il nigeriano che è in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.