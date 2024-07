Duello Napoli-Juve per l’esterno: la possibile occasione di mercato

Napoli e Juventus sono stati già accostati in più occasioni durante questa sessione di mercato. Può accendersi il duello tra i due club per un esterno.

Il Napoli ha già messo a segno i colpi Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, con cui ha puntellato e rinforzato la propria retroguardia difensiva. L’obiettivo degli azzurri è anche quello di rinforzare il proprio reparto offensivo, per cui si agirà nelle prossime settimane.

Potrebbe prendere vita un duello di mercato tra Napoli e Juventus per un esterno, che presto potrebbe diventare un’occasione di mercato.

Calciomercato, possibile duello Napoli-Juve per un esterno: di chi si tratta

La sessione estiva di calciomercato ha già riservato diversi colpi interessanti. Tra i club più attivi ci sono sicuramente Juventus e Napoli, che hanno già ufficializzato diversi acquisti. Le due società rivali presto potrebbero dar vita ad un duello di mercato. Come riporta il Corriere della Sera, gli azzurri e i bianconeri stanno monitorando attentamente la situazione di Domenico Berardi, che potrebbe lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato. L’esterno italiano è alle prese con l’infortunio rimediato lo scorso marzo, in cui riportò la rottura del tendine d’achille. I due club sono in attesa di saperne di più sulle condizioni fisiche dell’italiano, prima di potersi sfidare in un duello sul mercato.

Con la retrocessione in Serie B del Sassuolo, la cessione di Berardi sembra essere praticamente scontata, ma ad oggi non si è accesa ancora nessuna trattativa. La situazione dell’esterno italiano è piuttosto delicata, e bisognerà valutare le sue condizioni minuziosamente prima di affondare il colpo. Al momento Napoli e Juventus sono in attesa di indicazioni proprio sul fronte della condizione fisica. Ci vorrà ancora qualche settimana per saperne di più sulla riabilitazione di Berardi, ed è proprio in quel momento che potrebbe accendersi il duello.

Berardi rappresenta un’occasione ghiotta per i club di Serie A, soprattutto vista la retrocessione in B del Sassuolo. Il futuro di Berardi potrebbe entrare nel vivo ad agosto, a ridosso dell’inizio del campionato. A quel punto con il mercato che viaggia verso la fine, il Sassuolo dovrà anche abbassare le sue pretese, e Juventus e Napoli potrebbero dunque scontrarsi a suon di milioni. I bianconeri seguono da diverse stagioni ormai Berardi, mentre per il Napoli è un’idea degli ultimi mesi per lo più. Entrambi i club sono a caccia di un esterno d’attacco, e Berardi potrebbe essere il profilo giusto dal punto di vista economico e tecnico. Non ci resta dunque che attendere sviluppi sul fronte Berardi, con Napoli e Juventus che continuano a tenere d’occhio la situazione costantemente.