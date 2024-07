Svolta Osimhen, ora cambia tutto: arriva la decisione sul futuro

Il calciatore del Napoli Victor Osimhen resta al momento il rebus riguardante il calciomercato del club partenopeo.

Il Napoli di Antonio Conte prosegue a lavorare senza sosta in quel di Dimaro, l’obiettivo è trovare la miglior condizione in vista della prossima stagione. Come riferito anche dal tecnico in conferenza occorre passare oltre il decimo posto dello scorso anno, il lavoro e il sacrificio saranno alla base per fare meglio anche se Conte al momento snobba grandi obiettivi.

Il club azzurro è tra i più attivi sul calciomercato, la società sta lavorando senza sosta e l’obiettivo è regalare a Conte una squadra pronta per l’inizio della nuova stagione. Il tecnico ha un ruolo prioritario in tutto ciò, la sua decisione di far restare Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia è stata esaudita e intanto la società lavora al rinnovo del talento georgiano. Un rebus – all’interno del Napoli attuale – riguarda però il ruolo del centravanti.

Attualmente l’attaccante titolare del Napoli è Victor Osimhen, ma il suo futuro resta in bilico. Il calciatore ha una clausola di 130 milioni di euro e anche per cifre vicine può partire, lo stesso Conte ha confermato che non conosce il destino del bomber e che è legato ad accordi precedenti. Se Osimhen andrà via sarà il turno probabilmente di Romelu Lukaku, attaccante che il tecnico conosce molto bene, avendo avuto un ruolo decisivo nell’ultimo scudetto dell’Inter ‘contiana’.

Napoli-Osimhen, occhio al futuro dell’attaccante

Come riporta la Gazzetta dello Sport qualcosa è cambiato nella testa dell’attaccante nigeriano. Il giocatore sa della clausola e della possibile cessione in questa sessione di calciomercato, ma ha cominciato questo ritiro con il sorriso e il rapporto con Conte migliora di giorno in giorno. Il giocatore considera il tecnico un top nel suo ruolo e apprezzerebbe il suo modo di lavorare, chissà che – senza reali offerte nelle prossime settimane – Osimhen non possa diventare l’uomo chiave di questo Napoli.

Secondo quanto riporta la rosea l’ipotesi permanenza non è da escludere, soprattutto in caso di presenza dell’attaccante nigeriano anche nel secondo ritiro di Castel di Sangro.

clamoroso Napoli, è svolta sul giocatore (Lapresse) SpazioNapoliLa rosea sottolinea che Osimhen non ne vuole sapere dell’Arabia e al momento l’unico club realmente interessato è il Psg, che però è rimasto freddo dopo gli attacchi di De Laurentiis per il caso Kvaratskhelia. Nessuno al momento sembra intenzionato a pagare la clausola e quindi il futuro di Osimhen continua a essere un vero rebus. La permanenza a Napoli ora è possibile.

Più lontana al momento la pista Premier League con Chelsea e Arsenal che non ritengono il giocatore la prima scelta per il proprio reparto offensivo.