Mercato Napoli, ritorno di fiamma per Berardi: in quale caso può arrivare

Incredibile novità di mercato da Sky Sport: il Napoli sarebbe pronto a tornare prepotentemente su Domenico Berardi, firma ad una condizione.

Il mercato del Napoli prosegue spedito: dopo i colpi Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, il direttore dell’area tecnica Manna vuole continuare a stupire. Per questo, nelle ultime ore stanno tornando d’attualità altre piste, stavolta nel reparto offensivo. Nel caso in cui dovesse partire Lindstrom, infatti, potrebbe arrivare l’assalto ad un nuovo attaccante di spessore.

Per questo, il Napoli sarebbe sempre più interessato a Mason Greenwood del Manchester United, per cui gli azzurri sarebbero disposti ad un’offerta una volta liberato lo spazio per lui nel reparto offensivo. Il sito di Sky Sport riporta però anche un clamoroso ritorno di fiamma per Domenico Berardi.

Berardi-Napoli, colpo possibile: le condizioni

Secondo l’emittente, la sua situazione si intreccerebbe a quella di Greenwood e un assalto potrebbe essere possibile nell’ultimo mese di mercato, dove il Sassuolo, recentemente retrocesso in Serie B, potrebbe cederlo a condizioni favorevoli. Su di lui, ci sarebbero anche Juventus e Roma, le quali, chiaramente, stanno tenendo d’occhio questo possibile affare.

Le condizioni più favorevoli, chiaramente, sarebbero determinate anche dal grave infortunio subito dal giocatore nella gara contro il Verona dello scorso 3 marzo, in cui patì la rottura del tendine d’achille. Il calciatore è stato così costretto a saltare tutte le rimanenti sfide del campionato, condizionando inevitabilmente anche la corsa alla salvezza del suo Sassuolo, culminata con la retrocessione in Serie B. Berardi si è sempre distinto, comunque, come la stella della squadra: anche nello scorso campionato, caratterizzato dagli infortuni e dallo scarso rendimento della squadra, l’esterno italiano è andato a segno in ben 9 occasioni.

Si torna a vociferare quindi di una sua possibile firma col club azzurro, dopo che a più riprese era stato trattato nelle scorse edizioni di mercato. Saranno da valutare le sue condizioni fisiche, ma le qualità di questo calciatore rimangono assolutamente indiscutibili: ecco perchè alletta il club la possibilità di rilevarlo a cifre decisamente più basse rispetto a quelle di cui si parlava nelle scorse stagioni. Ovviamente, sarà prima da valutare quale calciatore possa lasciargli il posto (in testa a tutti Lindstrom, su cui c’è l’interesse di alcuni club di Premier League), e anche la decisione in merito all’affare Greenwood, più costoso ma con più rassicurazioni dal punto di vista fisico dopo l’ottima stagione passata dall’inglese con la maglia del Getafe.