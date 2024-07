Juan Jesus-Napoli, l’addio ora è possibile: due club di A sul difensore

Il difensore brasiliano Juan Jesus potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Arrivano nuove indiscrezioni.

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da pochi giorni e il Napoli è senza dubbio tra le squadre più attive. Il club azzurro ha già effettuato tre colpi, sono arrivati ufficialmente Spinazzola, Marin e Buongiorno, tutti rinforzi per potenziare un reparto in grave crisi nell’ultima stagione.

Conte ha quindi individuato nella difesa il reparto da cambiare e non è finita qui. Il Napoli segue il centrale Mario Hermoso, attualmente svincolato dall’Atletico Madrid, un colpo che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Prima di chiudere gli azzurri devono però cedere, servono almeno due cessioni tra Ostigard, Juan Jesus e Natan con quest’ultimo che potrebbe partire anche in prestito.

Situazione differente per Ostigard e Juan Jesus e soprattutto quest’ultimo potrebbe dire addio durante la sessione estiva di calciomercato. Il brasiliano arrivò a Napoli come svincolato, esplicita richiesta di Spalletti al suo arrivo e ora – dopo le difficoltà dell’ultima stagione – potrebbe salutare a titolo definitivo. Si era parlato anche di un ritorno in patria, ma nelle ultime ore è emerso l’interesse di due club di Serie A, ovvero Cagliari e Parma.

Da un lato i sardi con Nicola vogliono rivoluzionare un reparto in difficoltà mentre dall’altro c’è il Parma, squadra giovanissima e che cerca profili di esperienza per la categoria.

Addio Juan Jesus, la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Juan Jesus svelando per l’appunto l’interesse di Cagliari e Parma. Al momento però si tratterebbe solo di un’interesse, ma nessuna offerta concreta. Diversa la situazione di Ostigard: il norvegese non è stato inserito nella trattativa Buongiorno, ma piace al club di Cairo come possibile sostituto del neo acquisto del club partenopeo.

Bisogna trovare la quadra sulle cifre, soprattutto dopo le difficoltà per chiudere l’affare Buongiorno ma Ostigard piace e non poco al club granata. Per Juan Jesus bisogna solo attendere, il Napoli solo dopo due cessioni nel reparto difensivo potrebbe aprire ad un nuovo innesto ed Hermoso è in prima fila.

Il centrale spagnolo è attualmente svincolato, è stato accostato a diversi club ma le alte richieste di ingaggio (e pare di commissioni) hanno frenato le trattative. Il Napoli attende novità e non arriverà nessun giocatore senza cessioni, solo dopo quindi potrà esserci l’affondo per Hermoso. Sullo spagnolo occhio anche alla Saudi Pro League, campionato dove tra pochi giorni comincerà il mercato e potrebbero accendersi nuovi riflettori su di lui.