Ex Napoli, cambia squadra a sorpresa: il suo club lo ha messo alla porta

Addio a sorpresa per un ex Napoli, messo alla porta dal suo club di appartenenza e ora pronto a cambiare squadra.

Del Napoli che nelle scorse stagioni ha stupito tutti gli appassionati di calcio, ma vincendo davvero ben poco, oramai, è rimasto solo Mario Rui. Il suo addio è però possibile: questo priverebbe il club di tutti i pilastri dell’amatissimo Napoli di Sarri, il quale sfiorò solamente lo Scudetto in un’epica lotta contro una Juventus formidabile.

I tifosi, comunque, continuano a seguire con affetto le gesta di tutti i calciatori che hanno fatto parte di quella squadra, così come di quella di Ancelotti (anch’essa privata di quasi tutti i suoi elementi). Uno di loro è pronto a cambiare squadra.

Ex Napoli, Hysaj verso l’addio alla Lazio

Secondo quanto riportato da Tmw, infatti, Elseid Hysaj lascerà la Lazio. La società biancoceleste avrebbe infatti comunicato all’agente del giocatore di trovare una nuova squadra per lui, senza chiedere nemmeno un esborso economico per il suo cartellino. L’albanese, così, è sul mercato e si attende solo l’accordo con una nuova squadra per l’addio.

Una conclusione, quindi, non felicissima della sua esperienza alla Lazio, club in cui si era trasferito nel 2021 proprio dal Napoli. Nel club azzurro, invece, una lunga esperienza durata ben sei anni. La sua carriera aveva però mostrato un evidente declino già negli anni conclusivi della sua avventura napoletana e anche alla Lazio le cose non sono proseguite molto bene. Adesso, ne seguirà una nuova, chissà se ancora in Serie A o oppure all’estero.