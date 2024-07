De Laurentiis vende il club: colpo di scena, c’è già stato un incontro

La proprietà De Laurentiis potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena nei prossimi mesi. Occhio alla situazione.

L’ultima stagione è stata davvero fallimentare all’interno della famiglia De Laurentiis. Diverse decisioni errate, dalla gestione del club a scelte di campo e una situazione che ha portato i tifosi a contestare la società. Le parole di Aurelio talvolta non sono piaciute ed hanno portato numerose polemiche.

Con questa situazione potremmo descrivere non solo ciò che è successo a Napoli, ma anche ciò che ha caratterizzato la società del Bari, seconda squadra della famiglia De Laurentiis. Il club pugliese ha rischiato seriamente di retrocedere in Lega Pro e dodici mesi dopo la Serie A sfiorata ha vissuto un’annata piuttosto complicata. Insomma per entrambe le proprietà l’annata 2023-2024 è stata letteralmente da incubo.

Ovviamente va precisato che – mentre Aurelio guida il Napoli – a gestire il Bari è Luigi De Laurentiis, figlio del patron del club partenopeo. La situazione relativa alla multiproprietà va chiarita presto e nelle ultime ore è spuntato un clamoroso indizio, la famiglia De Laurentiis potrebbe vendere uno dei suoi due club.

Il club in questione non è il Napoli, ma il Bari. Il club pugliese potrebbe presto cambiare proprietà.

Calciomercato, il club verso il cambio di proprietà

L’edizione odierna del Mattino ha lanciato la bomba, il Bari potrebbe presto cambiare proprietà. Come riporta il quotidiano nella giornata di venerdi’ un membro della famiglia Reale del Kuwait ha incontrato il sindaco di Bari per parlare di possibili investimenti nel capoluogo pugliese e si sarebbe parlato anche di un investimento nel calcio e nello specifico nel Bari. Un patrimonio da 350 miliardi di dollari e ambizioni clamorose che potrebbero portare a importanti cambiamenti nei prossimi mesi.

Il sindaco di Bari ha chiarito però che si è discusso ma solo ipotesi fino ad ora: “Nella chiacchierata con Malik Al Sabah si è parlato anche del club di calcio, un breve passaggio ma parlare di un interesse sostanziale mi sembra solo una suggestiva iperbole”. Nessun commento da parte della proprietà, al momento particolarmente silenziosa.

Gli ultimi mesi sono arrivate diverse contestazioni nei confronti della famiglia De Laurentiis e i tifosi hanno più volte manifestato il desiderio che il club cambi proprietà. Da qui alla realtà passa molto e bisogna capire se c’è o meno questa opportunità, già in passato si parlò di interesse da parte di un fondo americano ma nessuna trattativa è mai entrata nel vivo.