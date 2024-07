Da Dimaro, seduta pomeridiana per il Napoli: novità sul modulo e su Osimhen

Da Dimaro novità dalla seduta d’allenamento pomeridiana su Victor Osimhen, presente in Trentino nonostante la possibilità di addio.

Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, travolto sempre dall’entusiasmo incontenibile dei tifosi lì presenti. Il nuovo Napoli di Antonio Conte entusiasma tutti e i segnali emersi già dai primi allenamento mostrano immediatamente un atteggiamento molto grintoso e dei carichi di lavoro molto duri e subito molto stancanti.

Entusiasmo acnhe per Victor Osimhen, nonostante i tanti dubbi presenti sul suo futuro. Il suo rinnovo effettuato negli scorsi mesi era infatti propedeutico proprio ad una cessione.

Da Dimaro, Osimhen non si allena: le ultime

Nella giornata di oggi, il Napoli si è allenato stamattina ed è nuovamente tornato in campo oggi pomeriggio. Risulta assente nella seduta di oggi pomeriggio per Victor Osimhen, il quale ha svolto una prima parte di allenamento in palestra per poi tornare negli spogliatoi.

Non sono ancora chiari i motivi per cui Osimhen non si sia allenato con la squadra, ma una ragione potrebbe essere la volontà di preservarlo dai duri contrati dell’allenamento pomeridiano, in cui il Napoli ha effettuato una partitella. Si attendono, ovviamente, maggiori comunicazioni della società al riguardo, ma al momento non trapela nulla in merito a problemi seri. Potrebbe essere, quindi, anche solo una semplice gestione delle energie.

Novità molto importanti anche a livello tattico: nelle partitelle, infatti, Conte ha provato due moduli, cioè il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1. Segno di come il tecnico non voglia una squadra tattica dal punto di vista tattico, ma pronta a cambiare a seconda delle esigenze offerte dalla gara da giocare.