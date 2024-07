Calciomercato Napoli, ancora sorrisi per Conte: firma durante il ritiro

In casa Napoli si lavora al calciomercato in entrata e non solo. L’obiettivo è dare ulteriori certezze ad Antonio Conte.

Il futuro del Napoli è nel segno di Antonio Conte. L’allenatore pugliese è sempre più centrale nel progetto del club partenopeo e la società – con un ds come Manna al lavoro costante – vuole accontentarlo in tutte le sue richieste. Non solo sul calciomercato, la priorità è avere una rosa pronta e senza nessun caso all’orizzonte.

Dopo settimane di polemiche e rumors la società ha messo fine alla questione Di Lorenzo con il capitano che resterà in azzurro. Manca poco anche alla risoluzione del caso Kvaratskhelia con le parti che stanno lavorando per il rinnovo e il giocatore che – in ogni caso – è già stato avvisato della sua permanenza. Il club vuole accontentare il tecnico in ogni sua richiesta e soprattutto non vuole casi irrisolti, un esempio è ciò che è accaduto con Zielinski, in scadenza e autore di un’ultima annata piuttosto anonima.

Per questo motivo la società è al lavoro per chiudere un altro importante accordo, nella testa di Conte sarà un pilastro e per questo stanno trattando il rinnovo con l’agente. Stiamo parlando dell’estremo difensore del Napoli e della Nazionale italiana Alex Meret, calciatore sul quale il tecnico punta molto.

Proprio recentemente l’allenatore ha confessato di aver già parlato con lui e sarà molto probabilmente Meret il giocatore dal quale ripartire in porta.

Calciomercato Napoli, firma ad un passo

Come riporta Il Mattino il Napoli è davvero molto vicino al rinnovo del contratto con il portiere Alex Meret. Il quotidiano sottolinea che al momento il giocatore ha solo un anno di contratto ma dall’arrivo di Conte la sua permanenza non è mai stata in discussione. La società ha praticamente già l’accordo con il suo agente e Meret firmerà durante il ritiro di Castel di Sangro un accordo ufficiale fino al 2027. Ci sarà annuncio e firma nel secondo ritiro.

Attualmente Meret è in vacanza e tornerà – come gli altri azzurri – direttamente nel secondo ritiro a Castel di Sangro, pronto per ripartire. Meret sarà il portiere titolare mentre Elia Caprile, di rientro dall’Empoli, partirà con i gradi di vice pronto a duellare con lui per un posto da titolare.

Insomma non solo il mercato. Conte ha cambiato la situazione in casa Napoli, nessuno o quasi vuole partire e i giocatori non vedono l’ora di lavorare con lui: da Kvara a Meret, sono tutti pazzi del tecnico pugliese e puntano a riscattare l’ultima amara stagione.