Prosegue l’asse di mercato tra Torino e Napoli: Manna prepara la cessione per due azzurri!

In casa Napoli è tempo di rivoluzionare la rosa. Il club azzurro potrebbe cedere due calciatori in vista della prossima stagione.

Sono giorni importanti in casa Napoli. Nel cuore di Dimaro, la squadra sta lavorando in vista della nuova stagione e lo sta facendo sotto gli ordini di Antonio Conte. Quest’ultimo, nella veste di neo allenatore azzurro ha le idee molto chiare. Infatti, l’avvento dell’ex Juventus in Campania è un segnale molto chiaro, il quale non va di certo trascurato. Infatti, le ambizioni della società son chiare e proprio per questo si sta cercando di intervenire sul mercato.

Negli ultimissimi minuti, è infatti arrivata una news importante che rappresenta l’ingaggio ufficiale di Alessandro Buongiorno. Il Napoli verserà nelle casse del Torino ben 35 milioni di euro più bonus, mettendo a segno così un investimento molto importante per Antonio Conte e non solo. L’asse di mercato tra le due compagini potrebbe però non fermarsi qui. Infatti, i granata starebbero seguendo diversi profili di proprietà degli azzurri in vista della nuova stagione.

Mercato Napoli, due azzurri pronti alla cessione: le ultime

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata e non solo. Dopo essersi assicurato le prestazioni di Alessandro Buongiorno, il club azzurro si starebbe fiondando sul mercato in uscita. L’obiettivo è sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte, in modo tale da non creare malcontenti durante la stagione. Come riportato da “La Stampa” ci sono due calciatori azzurri nel mirino del Torino. Si tratta di Leo Ostigard e Walid Cheddira, i quali non dovrebbero agire da attori principali nel contesto campano. I giocatori potrebbero compiere il percorso inverso rispetto ad Alessandro Buongiorno ed approdare in Piemonte nelle prossime settimane.

I contatti tra le parti sono molto frequenti, visti anche gli ottimi rapporti maturati nelle ultime settimane. Infatti, oltre ai due profili ci potrebbe essere spazio anche per Gianluca Gaetano. Il futuro di quest’ultimo è ancora fortemente in bilico, in quanto Antonio Conte starebbe valutando le sue qualità proprio a Dimaro. Al momento, non ci sono ancora segnali concreti per chiudere questi tre colpi in uscita, ma nelle prossime settimane le operazioni potrebbero essere indirizzato in una direzione o nell’altra.