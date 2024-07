Napoli, ufficializzata la normativa per gli striscioni: il comunicato del club

Oltre alle vicende di campo e di calciomercato, il Napoli si è interessato anche al seguito dei propri tifosi per la stagione imminente. Ufficializzata la normativa sugli striscioni per la nuova annata.

Il Napoli è impegnato nei primi giorni del ritiro a Dimaro-Folgarida, con gli azzurri che già stanno faticando sotto la guida di Antonio Conte. La società invece continua ad operare sul mercato, e dopo le varie entrate si virerà su qualche cessione.

Intanto il club continua a lavorare anche per i propri tifosi. Nella giornata odierna è stato emanato il comunicato in meriti agli striscioni al Maradona per la stagione 2024/2025.

Napoli, arriva il comunicato ufficiale in merito alla normativa sugli striscioni

Si è giunti al 3 giorni di ritiro a Dimaro per il Napoli di Conte, che prosegue la sua preparazione in vista della stagione imminente. Settimana prossima andranno in scena i primi due test amichevoli, dove si vedrà in azione il Napoli di mister Conte contro l’Anaune ed il Mantova. I tifosi del Napoli sono impazienti per l’inizio della nuova stagione, da cui ci si aspetta molto. Intanto il club ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla normativa per gli striscioni al Maradona per la stagione 2024/2025:

“La SSC Napoli informa che, a partire dal giorno 15 luglio 2024, sarà possibile inviare le richieste di autorizzazione al posizionamento di striscioni e/o realizzazione di coreografie, in occasione delle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2024/25, osservando le indicazioni presenti al seguente link: https://sscnapoli.it/normativa-striscioni/. Si precisa che tutte le richieste sin qui pervenute non saranno ritenute valide”.

La stagione ormai è alle porte anche per i tifosi del Napoli, che da lunedì 15 luglio potranno presentare ufficialmente la richiesta per il posizionamento degli striscioni al Maradona per la prossima stagione.