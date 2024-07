Hermoso, le richieste “spaventano” il Napoli: l’idea di Manna per concludere l’affare

Mario Hermoso continua ad essere nel mirino del Napoli. Il difensore spagnolo piace alla dirigenza, ma manca l’accordo per l’ingaggio.

Il mercato del Napoli non è di certo terminato. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli porta con sé garanzie importanti, le quali però dovranno essere colmate anche tramite il mercato in entrata. Il club azzurro ha già battuto due colpi targati Marin e Buongiorno, per provare quantomeno a rinforzare uno dei reparti più in difficoltà: la difesa. Gli obiettivi della dirigenza non sono però ancora terminati, motivo per il quale potrebbe esserci addirittura un terzo colpo in entrata.

Uno degli obiettivi porta il nome di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, da diverse settimane, è finito sul taccuino del DS Manna che stravede per le sue qualità. L’operazione è stata appoggiata anche da Antonio Conte, il quale sarebbe felice di accogliere un profilo esperto come quello dell’ex Atletico Madrid. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli circa il futuro del giocatore in vista dei prossimi anni.

Mercato Napoli, in stand-by l’affare Hermoso: Manna deve cedere!

Mario Hermoso e il Napoli non hanno ancora unito le proprie strade. Da diverse settimane, il difensore spagnolo è nel mirino della società azzurra, la quale però non ha ancora affondato il colpo sopratutto per cause economiche. Infatti, l’affare non è decollato a causa delle richieste troppo elevate dell’entourage dello spagnolo, ma nelle ultime ore le pretese sarebbero quantomeno diminuite. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la dirigenza starebbe creando un nuovo piano per arrivare all’ex Atletico Madrid. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Sul mercato il Napoli continua a tenere aperti i contatti con Mario Hermoso, difensore mancino svincolato dall’Atletico Madrid e sul taccuino ormai da mesi. Hermoso piace a tutti, ma la sua richiesta al momento è fuori budget per il Napoli. In più, prima di chiudere un’altra operazione, Giovanni Manna dovrà riuscire a chiudere almeno un paio di cessioni nel ruolo. Soltanto con l’uscita di due tra Juan Jesus, Natan e Ostigard, infatti, il Napoli potrà pensare di regalare Conte un altro colpo in difesa. Condizione chiara, ma obiettivo complicato”.

Naturalmente, l’ultima parola spetterà poi al presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, deciderà se investire o meno sul centrale spagnolo in vista dei prossimi anni. Infatti, le prossime settimane saranno cruciali per capire la fattibilità dell’operazione e ancor più la posizione del Napoli.