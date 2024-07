Conte sotto accusa, da Milano pungono: “Solita strategia”, è successo in conferenza stampa

La conferenza stampa di Antonio Conte ha fatto parecchio rumore, in particolare un tema trattato dal tecnico del Napoli non è stato apprezzato a Milano.

Continua a lavorare il Napoli in quel di Dimaro-Folgarida, dove è in corso il primo dei due ritiri precampionato. In Trentino, Antonio Conte sta facendo sudare i propri calciatori, che per il tecnico dovranno essere pronti a dare tutto in campo, riscattando così una stagione altamente deludente.

Il tecnico del Napoli proprio oggi ha fatto un primo punto dopo questi primi giorni di lavoro. Tante le domande poste dai giornalisti in conferenza stampa, tra cui le possibilità di scudetto degli azzurri, quotati tra le prime tre della prossima stagione dalle agenzie di scommesse e betting.

Quote scudetto sul Napoli, Giovanni Capuano di Panorama punge Conte

Ebbene la risposta di Antonio Conte non si è lasciata attendere. Ecco quanto evidenziato:

“Se qualcuno vuole fare giochi particolari su di me o su di noi non mi crea problemi. Noi dobbiamo parlare poco, dobbiamo migliorare e tornare nelle Coppe, possibilmente in Champions League”.

Le dichiarazioni di Conte sono state viste come un tentativo di togliere pressione agli azzurri e scaricarla su altre formazioni della Serie A. Almeno questa l’idea del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, che su X ha commentato le parole dell’allenatore del Napoli:

“Conte e la solita strategia per scaricare la pressione sugli altri. Ovviamente con il mercato che sta facendo, senza coppe e con una squadra scudetto due anni fa, il Napoli non può non correre per vincere. Il resto è noia”.

Secondo il giornalista di Panorama, rivista con sede a Milano e per cui Giovanni Capuano cura la parte sportiva, quella di Antonio Conte sarebbe stata una strategia bella e buona, usata per togliere pressione al Napoli e spostarla sulle dirette avversarie della Serie A. Per Capuano, inoltre, gli azzurri non possono nascondersi anche in virtù del mercato fin qui condotto, con gli acquisti di Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e soprattutto Alessandro Buongiorno dal Torino per quasi 40 milioni di euro. Infine anche il fatto di non disputare le coppe europee dovrebbe incidere sulla valutazione, favorendo il Napoli nella corsa al titolo.

Conte non ha comunque detto che il Napoli non ha intenzione di lottare per il vertice, bensì che gli azzurri dovranno lavorare in silenzio e senza proclami per dimostrare il proprio valore. L’impressione, piuttosto, è che parte della stampa storicamente più vicina al trio storico italiano, composto da Juventus, Milan e Inter, stia provando invece a mettere pressione sui partenopei. Evidentemente l’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra sta creando particolari preoccupazioni agli altri club di Serie A.