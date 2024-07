Conte esalta due giocatori: “Coppia tra le migliori in assoluto”, fa impazzire i tifosi del Napoli (VIDEO)

Nonostante i pochi giorni alla guida del Napoli, Antonio Conte ha già le idee chiare sulla sua rosa. E infiamma i tifosi dopo il complimento alla coppia partenopea.

Per lasciarsi alle spalle una stagione deludente, c’è solo un modo: voltare subito pagina, con consapevolezza dei propri mezzi e voglia di tornare a fare bene. In questi termini ha oggi parlato Antonio Conte riguardo al suo Napoli.

Il tecnico è pronto a trasmettere il suo DNA da combattente ai suoi giocatori, fra i quali sembra aver già individuato quelli con cui si prenderà più tempo per studiarli e farne uscire le potenzialità migliori. Ma non mancano calciatori che, con assoluta certezza, saranno i pilastri portanti della nuova formazione partenopea.

Conte esalta i suoi giocatori:

Antonio Conte ha già le idee chiare sulle caratteristiche che la sua squadra deve avere quando scende sul rettangolo di gioco. Motivo per cui non ha dubbi su quella che, per lui, è una delle coppie più forti in assoluto a centrocampo: ovvero quella formata da Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa.

Io lo dico senza mezzi termini: io penso che la coppia Lobotka-Anguissa sia una delle coppie più forti in assoluto che oggi ci sono a mio avviso. Detto questo, ho avuto modo di vedere Frank oggi per giocare a due, per di più ho visto anche che nella parte finale del campionato sono stati utilizzati in quella maniera, con un centrocampista che si alzava spesso e che era Cajuste, dietro di loro.

Non sono previsti nuovi innesti per il centrocampo del Napoli. Forse perché l’allenatore ha già trovato la formula perfetta per il suo gioco. D’altronde, il numero 68 partenopeo, Lobotka, ha dimostrato sin dal suo arrivo nel 2019 la sua stoffa. Con la consacrazione ufficiale arrivata l’anno dello scudetto.

Discorso non troppo diverso per Anguissa, che da ormai tre stagioni ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza della chiamata azzurra. Per cui ha messo a segno sino ad ora 5 gol e 13 assist. Niente male per il classe 1995, che anche quest’anno è chiamato a tenere le redini del reparto di mezzo.