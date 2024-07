Calciomercato, Manna punta un pupillo in difesa: c’è l’interesse di un noto club di Serie A!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Il DS Manna starebbe seguendo un nuovo pupillo per rinforzare la squadra.

Continuano ad arrivare news importanti sul fronte Napoli. La società azzurra è tra le più attive sul mercato in entrata e starebbe pensando di mettere a segno diversi colpi importanti. Tra questi, c’è sicuramente l’idea di continuare a migliorare la difesa dopo l’investimento legato ad Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, da questa mattina è ufficialmente un calciatore azzurro, ma la società non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Infatti, con l’arrivo del DS Manna ci son state diverse modifiche agli ideali del club. L’ex dirigente della Juventus stravede per i profili giovanni e vorrebbe inserirne alcuni nel progetto campano. Da diverse settimane, si parla di un possibile interessamento nei confronti di Patrick Dorgu, attualmente in forza al Lecce e reduce da una stagione ad alti livelli.

Mercato Napoli, si infiamma la pista Dorgu: spunta la Juventus!

Il Napoli è pronto a mettere a segno diversi colpi in entrata. Tra questi, è presente un noto pupillo di Giovanni Manna. Si tratta di Patrick Dorgu, esterno di difesa di proprietà del Lecce. Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della salvezza del club salentino, conquistando così l’interesse delle big. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” sulle tracce del giocatore ci sarebbe molta concorrenza, in modo particolare quella della Juventus di Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente azzurro starebbe provando a complicare i piani del Napoli per arrivare al difensore.

Nonostante le difficoltà, il DS Manna starebbe provando ugualmente ad ingaggiare il giocatore. Naturalmente, prima di procedere con l’operazione sarà necessario trovare l’accordo con il Lecce. La società salentina conosce l’importanza del calciatore classe 2004, motivo per il quale avrebbe già stabilito il prezzo del cartellino.

Al momento, la Juventus starebbe lavorando ad un prestito, motivo per il quale l’affare sembrerebbe più difficile del previsto. Qualora il club bianconero non dovesse trovare l’accordo con Corvino, il Napoli diventerebbe l’unica pretendente in Italia e potrebbero chiudere il colpo in modo più rapido. Nelle prossime settimane, sono attese novità importanti che indirizzeranno la trattativa in una direzione o nell’altra. Naturalmente, tanto dipenderà anche dalla volontà di Aurelio De Laurentiis che dovrà decidere se puntare o meno sul classe 2004.