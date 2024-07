Calciomercato, Chiesa o Greenwood in attacco: la strategia del Napoli è pazzesca

Mason Greenwood e Federico Chiesa sono obiettivi del Napoli per il calciomercato estivo, il club azzurro ha un piano preciso.

Il Napoli sta lavorando in maniera intensa in ritiro a Dimaro seguendo gli attenti ordini del nuovo comandante della panchina azzurra, ovvero Antonio Conte. Il tecnico è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis e convinto dopo un lungo corteggiamento, proprio per risollevare le sorti del Napoli, reduce da un deludente decimo posto nell’ultimo campionato di Serie A.

Adesso sembra tutto diverso, l’avvento del nuovo allenatore ha cambiato totalmente l’umore dell’ambiente, che adesso non vede l’ora di tornare a godere dei successi della squadra partenopea. Per farlo servirà rinnovare la rosa dei calciatori a disposizione di Conte. Giusto qualche ritocco, senza rivoluzioni profondi. Ma è chiaro che ad un certo numero di acquisti dovranno corrispondere anche determinate cessioni, anche per non ingolfare l’organico, che quest’anno non avrà nemmeno il gravoso impegno delle coppe europee. E ciò vuol dire anche meno rotazioni.

Calciomercato Napoli, la cessione di Lindstrom è la chiave per un nuovo colpo in attacco

Eppure qualche altro movimento verrà effettuato. La sensazione è che soprattutto in attacco qualcosa potrebbe cambiare. In queste ore si vocifera dei potenziali acquisti di Mason Greenwood e Federico Chiesa, esterni offensivi che piacciono, e tanto, al nuovo allenatore. Chiaramente, prima di poter chiudere nuovi acquisti, servirà sfoltire la rosa per non avere problemi di sovrabbondanza.

Al momento l’indiziato maggiore a lasciare il Napoli è Jesper Lindstrom, attaccante classe 2000 arrivato dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro più bonus. La prima stagione del danese in azzurro è stata ai limiti del disastroso: utilizzato pochissimo in particolare da Garcia e Calzona. Antonio Conte lo sta valutando in ritiro a Dimaro, ma è chiaro che qualcosa potrebbe accadere in base alle offerte che potrebbero arrivare. Proprio per Lindstrom c’è un forte interesse da parte dell’Everton, che potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale agli azzurri.

Qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Lindstrom, il Napoli si fionderebbe su uno tra Greenwood o Chiesa. Entrambi sono in uscita, l’inglese (classe 2001, ndr) può arrivare per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro, mentre lo juventino (classe ’97, ndr) può arrivare per poco più di 20 milioni di euro, anche grazie al contratto in scadenza nella prossima stagione. La differenza è anche di ingaggio, con Greenwood che ha pretese inferiori a quelle di Chiesa. Tutto potrebbe intensificarsi dopo la possibile cessione di Lindstrom.