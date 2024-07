Buongiorno è un nuovo calciatore del Napoli: l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis

Alessandro Buongiorno è un nuovo calciatore del Napoli. L’annuncio ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis.

Dopo mesi di trattative, Alessandro Buongiorno è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L’ormai ex calciatore del Torino è arrivato l’altro ieri a Roma per le visite mediche, le quali sono andate in scena nella giornata di ieri. Dopo aver completato e superato i test, c’era tanta attesa per l’annuncio ufficiale da parte del presidente De Laurentiis. Il tweet del patron partenopeo non si è fatto attendere ed è arrivato puntuale pochissimi minuti fa.

Il colpo Buongiorno rappresenta a pieno le aspettative del Napoli, in quanto il club azzurro si è messo al servizio di Antonio Conte. Infatti, si è trattato di una richiesta esplicita del neo allenatore, il quale è pronto ad affidare le chiavi della difesa al calciatore italiano. Come già sopracitato, negli ultimissimi minuti, è arrivata la foto e di conseguenza l’annuncio ufficiale del presidente.

Buongiorno è un nuovo calciatore del Napoli: l’annuncio del presidente

Il Napoli piazza un colpo importante in vista della nuova stagione. Dopo una trattativa estenuante con il Torino, il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Alessandro Buongiorno. Negli ultimi minuti, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis tramite il proprio profilo “X”.

Naturalmente, si tratta di un colpo molto importante in ottica futura e non solo. Alessandro Buongiorno vanta ottime qualità fisiche e non solo, le quali gli permettono di essere un giocatore cruciale difensivamente. Al tempo stesso, però, l’ormai ex Torino sa essere pericolo anche in zona offensiva, in modo particolare sui calci d’angolo e non solo. Oltre a ciò, si tratta di un vero e proprio obiettivo di Antonio Conte, con il club azzurro che ha voluto regalare al neo tecnico un pezzo da novanta.

La trattativa con il Torino si è chiusa sulla base di cifre molto importanti. Infatti, l’offerta accettata da Urbano Cairo è di 35 milioni di euro più bonus. Da qui, si intuisce, la volontà del club azzurro di puntare sul calciatore in vista delle prossime stagioni e non solo.